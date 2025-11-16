El estallido de Trump llegó después de que una nueva serie de correos electrónicos de Epstein —publicados por pedido del Congreso— reactivara preguntas sobre sus propios vínculos con el pedófilo. Fiel a su estilo, buscó desplazar la atención atacando a sus rivales: “Los demócratas están utilizando el engaño de Epstein para desviar la atención del acuerdo que pusieron para terminar el cierre del gobierno”, afirmó, asegurando que el escándalo involucra a demócratas y “no a republicanos”.
Escándalo
Difusión de nuevos correos electrónicos del pedófilo Jeffrey Epstein complican a Trump
Trump afirmó que Epstein “inventaba notas” sobre él y volvió a apuntar contra Bill Clinton, Larry Summers y otras figuras demócratas, en medio de la puja en el Congreso por desclasificar miles de documentos del caso.