Difusión de nuevos correos electrónicos del pedófilo Jeffrey Epstein complican a Trump

Trump, Clinton y fotos comprometedoras de sexo oral

En uno de los correos electrónicos presuntamente pertenecientes a Epstein, el financista pregunta a su hermano Mark si el presidente ruso, Vladimir Putin, “tiene fotos de Trump practicándole sexo oral a Bubba”, el apodo con el que se conocía al expresidente Bill Clinton. El mensaje —cuya veracidad y contexto aún no han sido confirmados— suma combustible a un escenario ya inflamado.

El conflicto escaló aún más con la decisión de la Cámara de Representantes de votar la próxima semana una resolución para obligar al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de su material sobre Epstein. Se espera que esa documentación pueda contener evidencia más comprometedora, abarcando nombres de líderes políticos, empresarios multimillonarios y figuras de la realeza, como el expríncipe Andrés del Reino Unido.

Analistas de Washington coinciden en que la divulgación de los nuevos correos no solo reaviva uno de los escándalos más oscuros de la política estadounidense reciente, sino que amenaza con convertirse en una bomba política de alto impacto en plena era de polarización extrema. La pregunta que domina ahora el tablero es si Trump busca destapar una red de poder… o si solo intenta sobrevivir a ella.