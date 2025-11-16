Hacete socio para acceder a este contenido

Escándalo

Difusión de nuevos correos electrónicos del pedófilo Jeffrey Epstein complican a Trump

Trump afirmó que Epstein “inventaba notas” sobre él y volvió a apuntar contra Bill Clinton, Larry Summers y otras figuras demócratas, en medio de la puja en el Congreso por desclasificar miles de documentos del caso.

Donald Trump,&nbsp; Bill Clinton y los correos comprometedores

Por Redacción de Caras y Caretas

El estallido de Trump llegó después de que una nueva serie de correos electrónicos de Epstein —publicados por pedido del Congreso— reactivara preguntas sobre sus propios vínculos con el pedófilo. Fiel a su estilo, buscó desplazar la atención atacando a sus rivales: “Los demócratas están utilizando el engaño de Epstein para desviar la atención del acuerdo que pusieron para terminar el cierre del gobierno”, afirmó, asegurando que el escándalo involucra a demócratas y “no a republicanos”.

Entre los señalados por el mandatario figuran el expresidente Bill Clinton, el economista y exsecretario del Tesoro Larry Summers, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y el banco JP Morgan, que en 2023 acordó pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda colectiva vinculada a su relación con Epstein. Ninguno de ellos emitió comentarios tras las acusaciones.

Los documentos difundidos esta semana revelan intercambios entre Epstein y sus allegados en los que se menciona que Trump “sabía de las chicas” y que habría pasado “horas” con Virginia Giuffre, principal denunciante del financista. Si bien el presidente no ha sido acusado formalmente, el escándalo lo persigue desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Trump, Clinton y fotos comprometedoras de sexo oral

En uno de los correos electrónicos presuntamente pertenecientes a Epstein, el financista pregunta a su hermano Mark si el presidente ruso, Vladimir Putin, “tiene fotos de Trump practicándole sexo oral a Bubba”, el apodo con el que se conocía al expresidente Bill Clinton. El mensaje —cuya veracidad y contexto aún no han sido confirmados— suma combustible a un escenario ya inflamado.

El conflicto escaló aún más con la decisión de la Cámara de Representantes de votar la próxima semana una resolución para obligar al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de su material sobre Epstein. Se espera que esa documentación pueda contener evidencia más comprometedora, abarcando nombres de líderes políticos, empresarios multimillonarios y figuras de la realeza, como el expríncipe Andrés del Reino Unido.

Analistas de Washington coinciden en que la divulgación de los nuevos correos no solo reaviva uno de los escándalos más oscuros de la política estadounidense reciente, sino que amenaza con convertirse en una bomba política de alto impacto en plena era de polarización extrema. La pregunta que domina ahora el tablero es si Trump busca destapar una red de poder… o si solo intenta sobrevivir a ella.

