EEUU admite daños en instalaciones y escases de municiones por guerra con Irán

Cambios en el despliegue

Esos ataques iraníes contribuyeron a cambios significativos en la forma en que los soldados estadounidenses han operado tradicionalmente en la región, según el informe. El Centcom “reubicó personal, activos e instalaciones de almacenamiento” mientras eran atacados por Irán y sus fuerzas aliadas.

La destrucción del centro regional de la Armada en Bahrein, que el secretario interino de la Marina, Hung Cao, dijo recientemente que Irán “hizo volar”, agravó los “desafíos significativos” para establecer “bases navales y puertos de apoyo adecuados”, afirmó el organismo de control. Eso llevó a que la remota isla de Diego Garcia, en el océano Índico, se convirtiera en un centro logístico marítimo, lo que extendió los ciclos de reabastecimiento a entre 14 y 18 días.

Menos municiones

La consiguiente escasez intermitente de suministros y la interrupción del sistema regional de correo de las Fuerzas Armadas agravaron las dificultades que enfrentaron los marineros estadounidenses durante despliegues de duración récord en el Golfo Pérsico para apoyar los ataques aéreos contra Irán y, en los últimos meses, bloquear sus puertos.

Los cambios en la presencia militar en Medio Oriente podrían volverse permanentes: funcionarios militares y de la comunidad de inteligencia han discutido discretamente la posibilidad de recortes duraderos de personal e instalaciones estadounidenses en la región cuando finalmente concluya la guerra, según dijeron anteriormente seis fuentes a CNN.

Actividad diplomática

El informe, elaborado en colaboración con las oficinas de los inspectores generales del Departamento de Estado y de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, también abordó las actividades diplomáticas estadounidenses en la región.

Los daños causados por Irán a instalaciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente ascendieron a aproximadamente US$ 184 millones, según el informe.

Como informó CNN durante los meses de intensos combates, esas instalaciones en Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fueron atacadas por Irán y sus fuerzas aliadas.

(En base a CNN)