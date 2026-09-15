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Mundo

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EEUU admite daños en instalaciones y escases de municiones por guerra con Irán

Un informe del Pentágono admite daños y pérdidas para las fuerzas militares de EEUU en su conflicto con Irán.

Informe del Pentágono reconoce pérdidas de EEUU.

Informe del Pentágono reconoce pérdidas de EEUU.
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Por Redacción Caras y Caretas

Instalaciones dañadas, agotamiento de municiones, radares destruidos, son algunas de las consecuencias de los bombardeos iraníes contra instalaciones militares de Estados Unidos, según revela la cadena CNN citando documentos del Pentágono.

Señala CNN que el organismo oficial de control del Pentágono publicó un informe especial sobre la guerra con Irán, que "representa el primer balance formal del Departamento de Defensa sobre las pérdidas de equipos e instalaciones estadounidenses durante el conflicto".

Señala el informe que “los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificaciones y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Iraq, Omán y Jordania” durante los primeros meses de la guerra. El informe, que abarca desde el inicio de la guerra el 28 de febrero hasta el 30 de junio, también reconoció el agotamiento de las reservas de municiones clave de EE.UU.

Cambios en el despliegue

Esos ataques iraníes contribuyeron a cambios significativos en la forma en que los soldados estadounidenses han operado tradicionalmente en la región, según el informe. El Centcom “reubicó personal, activos e instalaciones de almacenamiento” mientras eran atacados por Irán y sus fuerzas aliadas.

La destrucción del centro regional de la Armada en Bahrein, que el secretario interino de la Marina, Hung Cao, dijo recientemente que Irán “hizo volar”, agravó los “desafíos significativos” para establecer “bases navales y puertos de apoyo adecuados”, afirmó el organismo de control. Eso llevó a que la remota isla de Diego Garcia, en el océano Índico, se convirtiera en un centro logístico marítimo, lo que extendió los ciclos de reabastecimiento a entre 14 y 18 días.

Menos municiones

La consiguiente escasez intermitente de suministros y la interrupción del sistema regional de correo de las Fuerzas Armadas agravaron las dificultades que enfrentaron los marineros estadounidenses durante despliegues de duración récord en el Golfo Pérsico para apoyar los ataques aéreos contra Irán y, en los últimos meses, bloquear sus puertos.

Los cambios en la presencia militar en Medio Oriente podrían volverse permanentes: funcionarios militares y de la comunidad de inteligencia han discutido discretamente la posibilidad de recortes duraderos de personal e instalaciones estadounidenses en la región cuando finalmente concluya la guerra, según dijeron anteriormente seis fuentes a CNN.

Actividad diplomática

El informe, elaborado en colaboración con las oficinas de los inspectores generales del Departamento de Estado y de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, también abordó las actividades diplomáticas estadounidenses en la región.

Los daños causados por Irán a instalaciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente ascendieron a aproximadamente US$ 184 millones, según el informe.

Como informó CNN durante los meses de intensos combates, esas instalaciones en Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fueron atacadas por Irán y sus fuerzas aliadas.

(En base a CNN)

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