Gobierno reforzó Estrategia Nacional de Riego con nuevos incentivos fiscales y facilidades

El valor de esta comisión radica en que permite realizar un análisis transversal de las implicancias de cada una de las acciones que se lleven a cabo y considerar aspectos ambientales, productivos, sociales y de desarrollo territorial. Su creación forma parte de uno de los 63 objetivos trazados por este Gobierno, explicó.

Aguerre aseguró que el riego se concibe como un dinamizador de las cadenas productivas que son la base de las exportaciones del país y de “buena parte” del trabajo nacional. En este sentido, sostuvo que se propone pasar de ser un país que espera la lluvia a uno que la almacene y la administre. “Ese es el cambio de paradigma”, aseguró.

Rol del sector privado y medidas de fomento

La estrategia promueve el desarrollo de infraestructura hídrica sobre la base de la inversión privada articulada con políticas públicas de estímulo. Entre las principales acciones, se incluyen:

* Ventanilla única de inversiones: Uno de los desafíos es realizar acciones de fortalecimiento institucional. Está en curso la creación de una ventanilla única de desarrollo de inversiones en riego para agilizar las gestiones de los interesados.

* Incentivos fiscales: En diciembre de 2025 se declaró al riego como actividad estratégica para los proyectos del sector agropecuario, a través del decreto n.° 329. Esta norma cambió la grilla de calificación de proyectos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), mediante la que que se aumentó la exoneración del impuesto a la renta de las actividades empresariales (IRAE) a un mínimo de 72%

* Tarifa energética zafral: Se creará una tarifa zafral de riego que incorporará mejores condiciones y reducirá los costos fijos. También se aumentará el límite para pasar de mediano a gran consumidor, de 250 a 800 kW. Esta medida evitará que muchos productores migren al uso del diésel como alternativa para el riego.

* Fomento del asociativismo: Se reglamentan los beneficios fiscales de la Ley de Riego n°19.553, del año 2017, que creó las Asociaciones Agrarias con Objeto Riego y fomentó la unión de socios para facilitar la creación de embalses de uso común. Esto beneficia a productores sin la escala o topografía para embalsar individualmente.

* Permisos a proyectos multiprediales: Se encuentra en elaboración en el ámbito del Ministerio de Ambiente un decreto que crea un mecanismo para otorgar permisos a proyectos multiprediales que deseen utilizar en conjunto reservas de agua para riego, que trasciendan sus predios.