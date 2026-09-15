"Efectos irreversibles": la ONU exige regular la IA ante el riesgo existencial para la humanidad

Freno desde Silicon Valley y rechazo de Trump

El reclamo de las Naciones Unidas coincide con una creciente inquietud dentro del propio sector tecnológico de Estados Unidos, donde destacados líderes han comenzado a pedir cautela.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se pronunció públicamente a favor de pausar o desacelerar los ritmos de desarrollo para permitir una evaluación rigurosa de las nuevas capacidades y riesgos de la IA. La postura fue respaldada abiertamente por referentes clave de la industria como Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk.

Sin embargo, la iniciativa de autorregulación encontró un choque directo en la arena política. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de frenar la industria y denunció en su red social, Truth Social, lo que calificó como una "conspiración enfermiza" contra el desarrollo tecnológico de su país. "El único feliz con ello es China", aseguró el mandatario.

Tensión geopolítica y seguridad nacional

El cruce político refleja cómo la Inteligencia Artificial se ha convertido en el eje central de la disputa geopolítica entre Washington y Pekín. De forma paralela a las advertencias de la ONU, el jefe de la inteligencia china advirtió el domingo que el uso de la IA por parte de potencias extranjeras representa una amenaza directa a la seguridad nacional y la estabilidad interna de su país.

Ante este panorama de competencia encarnizada, Volker Türk instó a las empresas líderes y a las potencias globales a asumir su responsabilidad: "Tienen tanto la responsabilidad como la capacidad de actuar de inmediato para reducir los riesgos", sentenció, reiterando el llamado a establecer marcos regulatorios vinculantes antes de que los avances tecnológicos resulten incontrolables.