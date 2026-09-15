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Mundo riesgos | inteligencia artificial |

Advertencia mundial

"Efectos irreversibles": la ONU exige regular la IA ante el riesgo existencial para la humanidad

La ONU advierte sobre un cambio irreversible y pide regular la IA tras señalar que amenaza libertades y el derecho a la vida.

Advertencia de la ONU

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó este lunes una voz de alarma de alcance global. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó una "acción urgente" a los Gobiernos e instancias multilaterales para regular la inteligencia artificial (IA), advirtiendo que el vertiginoso avance de los sistemas más sofisticados supone un riesgo sin precedentes para la sociedad.

"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", afirmó Türk a través de un comunicado oficial. En su declaración, el funcionario internacional remarcó que la carrera tecnológica actual impacta de lleno en la seguridad colectiva: "Todos los derechos humanos están amenazados por esta tecnología, incluido el derecho a la vida".

Türk cuestionó que las decisiones sobre una herramienta con impacto global dependan de un reducido número de gigantes corporativos, situados principalmente en Estados Unidos y China. Según el jefe de Derechos Humanos, la escalada hacia algoritmos cada vez más potentes expone a la población a un "riesgo existencial cada vez mayor".

Freno desde Silicon Valley y rechazo de Trump

El reclamo de las Naciones Unidas coincide con una creciente inquietud dentro del propio sector tecnológico de Estados Unidos, donde destacados líderes han comenzado a pedir cautela.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se pronunció públicamente a favor de pausar o desacelerar los ritmos de desarrollo para permitir una evaluación rigurosa de las nuevas capacidades y riesgos de la IA. La postura fue respaldada abiertamente por referentes clave de la industria como Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk.

Sin embargo, la iniciativa de autorregulación encontró un choque directo en la arena política. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de frenar la industria y denunció en su red social, Truth Social, lo que calificó como una "conspiración enfermiza" contra el desarrollo tecnológico de su país. "El único feliz con ello es China", aseguró el mandatario.

Tensión geopolítica y seguridad nacional

El cruce político refleja cómo la Inteligencia Artificial se ha convertido en el eje central de la disputa geopolítica entre Washington y Pekín. De forma paralela a las advertencias de la ONU, el jefe de la inteligencia china advirtió el domingo que el uso de la IA por parte de potencias extranjeras representa una amenaza directa a la seguridad nacional y la estabilidad interna de su país.

Ante este panorama de competencia encarnizada, Volker Türk instó a las empresas líderes y a las potencias globales a asumir su responsabilidad: "Tienen tanto la responsabilidad como la capacidad de actuar de inmediato para reducir los riesgos", sentenció, reiterando el llamado a establecer marcos regulatorios vinculantes antes de que los avances tecnológicos resulten incontrolables.

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