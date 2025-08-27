EEUU adquiere el 10% de Intel en un movimiento estratégico

El gobierno de EEUU ha decidido dar un paso significativo en su participación en sectores estratégicos al acordar la compra de una participación del 9,9% en Intel por un total de 8.900 millones de dólares. Este acuerdo busca asegurar que Intel se mantenga como un actor crucial en la fabricación de microprocesadores, un componente esencial en la industria tecnológica moderna.
La operación se financiará a través de los fondos provenientes de los 5.700 millones de dólares en subvenciones no pagadas bajo la Ley CHIPS, y 3.200 millones de dólares que fueron concedidos a Intel para el programa Secure Enclave. Esto significa que el gobierno adquirirá aproximadamente 433,3 millones de acciones de la compañía, reflejando un compromiso claro con la industria de semiconductores en un momento donde la competencia global es feroz.
Apuesta del gobierno de EEUU
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó en la red social X que el acuerdo se había concretado. "Estados Unidos ahora posee el 10% de Intel," anunció, destacando que se había alcanzado un acuerdo que beneficia tanto a Intel como al pueblo estadounidense. Aunque el expresidente Donald Trump no proporcionó detalles específicos sobre los 10.000 millones de dólares involucrados, esta participación es equivalente a las subvenciones que Intel utilizará para financiar la construcción de nuevas plantas de chips en territorio estadounidense.
Esta inversión en Intel se alinea con una tendencia más amplia de la administración Trump de involucrarse en acuerdos inusuales con empresas estadounidenses. Un ejemplo previo incluye la autorización para que Nvidia, un gigante en el sector de chips de inteligencia artificial, venda sus chips H20 a China a cambio de un 15% de esas operaciones. Este enfoque reafirma el compromiso del gobierno estadounidense de consolidar la producción interna de tecnología crítica en el contexto de la creciente competencia global y la necesidad de autosuficiencia en el sector tecnológico.