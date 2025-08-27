EEUU adquiere el 10% de Intel en un movimiento estratégico

Esta inversión en Intel se alinea con una tendencia más amplia de la administración Trump de involucrarse en acuerdos inusuales con empresas estadounidenses. Un ejemplo previo incluye la autorización para que Nvidia, un gigante en el sector de chips de inteligencia artificial, venda sus chips H20 a China a cambio de un 15% de esas operaciones. Este enfoque reafirma el compromiso del gobierno estadounidense de consolidar la producción interna de tecnología crítica en el contexto de la creciente competencia global y la necesidad de autosuficiencia en el sector tecnológico.