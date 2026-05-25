Gobierno de Irán anuncia que está cerca de concretar acuerdo con EEUU

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Washington está cerca de un acuerdo “sólido” con Irán.

Delegación de Irán

Según los medios iraníes, la visita de este lunes de la delegación iraní liderado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqar Qalibaf, y el canciller, Seyed Abás Araqchi, a Doha forma parte de un proceso diplomático en curso iniciado en las últimas semanas con la mediación de Pakistán para poner fin a la guerra de 40 días.

Durante su visita a Doha, Qalibaf se reunirá con funcionarios cataríes para abordar diversos aspectos de las negociaciones destinadas a poner fin a la agresión estadounidense-israelí lanzada contra la República Islámica de Irán.

Mientras tanto, la agencia de noticias Mehr también informó que la delegación planea reunirse con el emir de Catar, el sheij Tamim bin Hamad Al Thani.

Ha añadido que el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, también acompaña a la delegación para encabezar las conversaciones de la comisión económica destinadas a descongelar miles de millones de dólares en reservas financieras iraníes bloqueadas.