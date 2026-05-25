Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

negociaciones

Gobierno de Irán anuncia que está cerca de concretar acuerdo con EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo que el país no cederá ante presiones ni exigencias “excesivas” de EE.UU. y defenderá sus derechos.

Delegación de Irán llega a Islamabad para continuar las negociaciones.

Delegación de Irán llega a Islamabad para continuar las negociaciones.

 Imagen tomada de HispanTv
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán y facilitadas por Catar, continúan sobre la base de la propuesta de 14 puntos de la República Islámica para alcanzar un memorando que ponga fin a la guerra, informó la agencia HispanTV.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que Irán y EE.UU. están cada vez más cerca de finalizar un memorando de 14 puntos. De esta manera, se procura en esta etapa poner fin a la guerra, detener la agresión naval estadounidense —lo que Washington ha calificado de bloqueo naval—, y asegurar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

En la misma jornada, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que el país no cederá ante presiones ni exigencias “excesivas” de EE.UU. y defenderá plenamente sus derechos por vía diplomática.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Washington está cerca de un acuerdo “sólido” con Irán.

Delegación de Irán

Según los medios iraníes, la visita de este lunes de la delegación iraní liderado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqar Qalibaf, y el canciller, Seyed Abás Araqchi, a Doha forma parte de un proceso diplomático en curso iniciado en las últimas semanas con la mediación de Pakistán para poner fin a la guerra de 40 días.

Durante su visita a Doha, Qalibaf se reunirá con funcionarios cataríes para abordar diversos aspectos de las negociaciones destinadas a poner fin a la agresión estadounidense-israelí lanzada contra la República Islámica de Irán.

Mientras tanto, la agencia de noticias Mehr también informó que la delegación planea reunirse con el emir de Catar, el sheij Tamim bin Hamad Al Thani.

Ha añadido que el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, también acompaña a la delegación para encabezar las conversaciones de la comisión económica destinadas a descongelar miles de millones de dólares en reservas financieras iraníes bloqueadas.

Te puede interesar