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Mundo

tras visita a china

Trump suspende suministro de armas a Taiwán por valor de U$S12.000 millones

Trump declaró previamente que tomaría una decisión sobre la venta de armas a Taiwán, tras hablar con los líderes de dicha isla.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que el suministro a Taiwán de armas por valor de 12.000 millones de dólares se ha suspendido "por ahora".

"Lo mantengo en suspenso, y depende de China. Depende. Francamente, es una muy buena baza para nosotros en las negociaciones. Son muchas armas. Son 12.000 millones de dólares. Son muchas armas", dijo Trump a Fox News.

Trump declaró previamente que tomaría una decisión sobre la venta de armas a Taiwán, tras hablar con los líderes de dicha isla.

Agregó entonces que no veía riesgo de que los desacuerdos con China sobre Taiwán deriven en un conflicto a gran escala.

El mandatario estadounidense aseguró además que logró alcanzar un entendimiento con el presidente de China, Xi Jinping, sobre cuestiones relacionadas con Taiwán e Irán.

Xi señaló el jueves, durante su reunión con Trump, que si el asunto de Taiwán se aborda de forma incorrecta, podría surgir un conflicto entre China y EEUU que conduciría a un grave deterioro de las relaciones bilaterales.

Independencia de Taiwán

El presidente chino también le dijo a Trump que la independencia de la isla es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán.

Taiwán ha sido gobernado de manera independiente de la China continental desde 1949.

Pekín considera a la isla como su provincia, mientras que Taiwán, un territorio con su propio gobierno electo, sostiene que es un país autónomo, aunque no ha llegado a declarar su independencia.

China se opone a cualquier contacto oficial de estados extranjeros con Taipéi y considera indiscutible su soberanía sobre la isla.

(Sputnik)

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