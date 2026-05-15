China celebra el Foro de la Mujer y la Economía del APEC 2026 en Shanghai

Este viernes, se celebró el Foro de la Mujer y la Economía del APEC 2026 en Shanghai, bajo el lema “Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres para promover la prosperidad común en la región de Asia-Pacífico”.
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El Foro de la Mujer y la Economía del APEC 2026 está organizado conjuntamente por la Federación Nacional de Mujeres de China y el Gobierno Popular Municipal de Shanghai.
Representantes de 21 economías mantuvieron un diálogo de alto nivel sobre políticas y un diálogo entre los sectores público y privado en torno al empoderamiento digital, la economía verde y baja en carbono, el empleo y el emprendimiento. Los invitados discutieron las medidas que deberían adoptar las economías del APEC para expandir oportunidades profesionales de alta calidad y aumentar la participación económica general de las mujeres.
Construir comunidad para prosperar juntos
China, país anfitrión del APEC de este año, ha establecido como tema de la conferencia “Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos”. En este contexto, el Foro de la Mujer y la Economía tiene como objetivo alcanzar un consenso entre todas las partes, definir medidas viables, ayudar a las mujeres a aprovechar las nuevas oportunidades y hacer frente a los nuevos retos.
En la próxima etapa, las recomendaciones y el consenso en materia de cooperación alcanzados en el foro se traducirán gradualmente en medidas concretas, con el fin de crear juntos un futuro para la región de Asia-Pacífico caracterizado por la apertura, la inclusión, el beneficio mutuo y la prosperidad compartida.
Por Zhou Xin, CGTN en Español