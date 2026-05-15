China celebra el Foro de la Mujer y la Economía del APEC 2026 en Shanghai

Construir comunidad para prosperar juntos

China, país anfitrión del APEC de este año, ha establecido como tema de la conferencia “Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos”. En este contexto, el Foro de la Mujer y la Economía tiene como objetivo alcanzar un consenso entre todas las partes, definir medidas viables, ayudar a las mujeres a aprovechar las nuevas oportunidades y hacer frente a los nuevos retos.

En la próxima etapa, las recomendaciones y el consenso en materia de cooperación alcanzados en el foro se traducirán gradualmente en medidas concretas, con el fin de crear juntos un futuro para la región de Asia-Pacífico caracterizado por la apertura, la inclusión, el beneficio mutuo y la prosperidad compartida.

Por Zhou Xin, CGTN en Español