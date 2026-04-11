EE.UU. e Irán ya van por la segunda ronda de negociaciones y podrían extenderse al domingo

La incertidumbre se cierne sobre las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la tregua. Ambos países enviaron una delegación integrada por funcionarios de altísimo nivel, que desembarcaron en la ciudad de Islamabad donde comenzaron las conversaciones directas tripartitas para encontrar una solución definitiva para el conflicto armado en Medio Oriente.
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Pasadas las 17 (hora local) se dio inicio a las conversaciones formales entre ambos países bajo la mediación de Pakistán, llevadas adelante en el lujoso Hotel Serena de cinco estrellas, ubicado en la ciudad capital.
Según las agencias Fars y Tasnim, “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante conversaciones preliminares” y la reducción de los ataques por parte de Israel en el sur de Beirut, en Líbano.
Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.
El diálogo se extendió durante varias horas y, tras un receso, ambas partes retomaron las conversaciones en una segunda ronda que podría prolongarse hasta el domingo.
La ronda de negociaciones comenzó esta mañana con el encuentro que encabezaron el vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Vance estuvo acompañado por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el esposo de su hija Ivanka,Jared Kushner, quienes llegaron a la ciudad capital de Islamabad esta madrugada a bordo del Air Force One.
La delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, también se reunió por separado Sharif, según informaron fuentes locales e iraníes. Hasta la media tarde, todavía no se habían anunciado conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.