EE.UU. e Irán ya van por la segunda ronda de negociaciones y podrían extenderse al domingo

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.

El diálogo se extendió durante varias horas y, tras un receso, ambas partes retomaron las conversaciones en una segunda ronda que podría prolongarse hasta el domingo.

La ronda de negociaciones comenzó esta mañana con el encuentro que encabezaron el vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Vance estuvo acompañado por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el esposo de su hija Ivanka,Jared Kushner, quienes llegaron a la ciudad capital de Islamabad esta madrugada a bordo del Air Force One.

La delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, también se reunió por separado Sharif, según informaron fuentes locales e iraníes. Hasta la media tarde, todavía no se habían anunciado conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.