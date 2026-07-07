EEUU lanzó "contundentes" bombardeos contra Irán

Entre tanto, medios locales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Sirik, así como en la isla de Qeshm y en Bandar Abbas. Hasta el momento se desconoce la ubicación y el origen exacto de estas detonaciones.

Nueva escalada bélica en Ormuz

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa pese al memorando de entendimiento y las negociaciones en marcha. En las últimas semanas se registraron ataques contra buques comerciales y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares.

Irán habría disparado en la noche del lunes 6 al menos dos misiles contra buques comerciales que navegaban por la zona. Ambas embarcaciones habrían sufrido daños importantes, aunque no se reportaron heridos.

El incidente se produjo después de que expirara un acuerdo de una semana entre EEUU e Irán para detener los ataques en el estrecho.

EEUU revocó exenciones temporales a la venta de petróleo iraní

Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU revocó este martes las exenciones temporales a la venta de petróleo iraní adoptadas bajo el memorando de entendimiento.

Tras el anuncio de la medida, los futuros del crudo Brent para septiembre subieron un 5,07%, hasta situarse por encima de los 75 dólares por barril, por primera vez desde el 26 de junio.

En paralelo, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, afirmó la semana pasada que la seguridad del golfo Pérsico no debe basarse en el liderazgo del Centcom y sostuvo que "el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán".