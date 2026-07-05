Irán: una multitud interminable participa de las honras fúnebres del ayatolá Alí Jameneí

Al inicio de la oración, la plaza ya estaba llena, y muchos no pudieron entrar en ella, pero aún intentaban hacerlo. Sin embargo, tan pronto como comenzó la ceremonia, todos se detuvieron y se volvieron hacia la Meca.

"Oh mártir, tu camino (elegido para el país) continúa", completaron la oración los que vinieron.

Dolor en Teherán.

Millones en las calles

Tan pronto como terminó la oración, la multitud comenzó a exigir que se abrieran las puertas del complejo. Al mismo tiempo, la tensión que había surgido antes comenzó a disminuir, ya que algunos de los reunidos, después de pronunciar las palabras de despedida, comenzaron a irse de forma paulatina.

Aquellos que no pudieron tiempo de despedirse antes, pueden regresar a la mezquita más tarde: la despedida durará hasta la noche, y el 6 de julio habrá una procesión de luto por las calles de Teherán.

Anteriormente, las autoridades iraníes anunciaron que los días 4 y 5 de julio en Teherán se celebraría una ceremonia de despedida en la capital y el 6 de julio tendría lugar allí una procesión fúnebre, y el 7 de julio está prevista otra en la ciudad santa de Qom.

Para el 9 de julio se planea la tercera y última ceremonia en la ciudad sagrada de Mashhad, donde el 19 de abril de 1939 nació Alí Jameneí. El sepelio tendrá lugar en el Santuario del Imán Reza.

Asesinado en febrero

Alí Jameneí falleció el 28 de febrero de 2026, junto con varios miembros de su familia y altos cargos de la cúpula militar iraní, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán.

El 8 de marzo se anunció que su hijo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, le sustituiría como nuevo líder supremo de Irán.

Posteriormente se difundió el texto del primer discurso del nuevo líder, pero la ausencia de vídeos y audios dio origen a conjeturas de que Mojtaba Jameneí pudo haber estado gravemente herido.

(Sputnik)