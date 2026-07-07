Suiza volverá a jugar cuartos de final del Mundial luego de 72 años

Con el paso de los minutos el partido se fue emparejando y pese a los esfuerzos de ambas selecciones por destrabar la igualdad, ninguno pudo ser claro a la hora de definir. De esta manera, el encuentro se fue al alargue para definir al ganador.

Para el alargue, Colombia iba a generar una situación inmejorable en el minuto 98, luego de que Lucumí cabecera un tiro de esquina pero una tapada brutal de Kubel evitó el primer tanto. La respuesta no iba a tardar en llegar, y conco minutos más tarde, Amdouni tomó la pelota en el punto penal pero pese al muy buen remate, Vargas logró desviarla.

A los 110 minutos, y con el partido al borde del cierre, Campaz aprovechó un horror en el fondo europeo para quedar mano a mano con el golero pero cuando todo parecía un tanto sencillo, el tiro se fui muy por arriba del marcador.

En la tanda de penales, los más efectivos fueron los jugadores de Suiza, que con un resultado de 4 a 3 se clasificó a los cuartos de final del Mundial, instancia que no jugaba desde 1954, es decir, hace 72 años. En esa instancia se enfrentará a Argentina.

Suiza

Gregor Kubel; Denis Zakaria (87' Silvan Widmer), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (71' Miro Muheim); Remo Freuler, Granit Xhaka; Ardon Jashari(45' Djibril Sow), Dan Ndoye (91' Ruben Vargas), Fabien Rieder (103' Zeki Amdouni); Breel Embolo (87' Cedric Itten).

DT: Murat Yakin

Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (119' Yerry Mina), Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (82' Richard Ríos), Jhon Arias (66' Jáminton Campaz); James Rodríguez (66' Juan Fernando Quintero), Luis Díaz, Luis Suárez (82' Juan Camilo Hernández).

DT: Néstor Lorenzo