Uruguay destacó en la ONU contribución de Cuba a la cooperación médica internacional

Consecuencias en Cuba

Señaló que los déficits energéticos y las dificultades para acceder a combustibles afectan la generación eléctrica y la prestación de servicios públicos esenciales, como hospitales, escuelas, sistemas de agua y saneamiento, transporte público, producción y distribución de alimentos.

Asimismo, afirmó que estas restricciones han limitado la adquisición de tecnologías vinculadas a energías renovables, suministros humanitarios y otras mercancías esenciales para la población cubana.

El Grupo de los 77 y China pidió la eliminación de Cuba de la lista unilateral de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.

Dupuy destacó la contribución de Cuba a la cooperación médica internacional y resaltó el papel de sus profesionales de la salud en el apoyo a otros países durante décadas.

En ese sentido, rechazó cualquier medida coercitiva unilateral que contravenga la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como los intentos de obstaculizar la cooperación médica internacional cubana.

Debate a pedido

El debate en la Asamblea General de la ONU se dio a pedido del gobierno de Cuba. En la ocasión el canciller Bruno Rodríguez denunció este martes ante la Asamblea General de la ONU el bloqueo petrolero impuesto por EEUU desde inicios de año contra la isla caribeña y lo calificó como un "acto de guerra".

"Contra Cuba el Gobierno de EEUU lleva una guerra multidimensional (…) ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra", afirmó el ministro cubano de Relaciones Exteriores en el mayor órgano de Naciones Unidas.

El jefe de la diplomacia cubana señaló que este año se han lanzado reiteradas amenazas de agresión militar desde los más altos niveles del Gobierno estadounidense.

Las medidas coercitivas adicionales adoptadas en los meses recientes siguen el "macabro plan" de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la "total desestabilización" del país caribeño, aseguró.

Antes de que se aprobara el debate en la Asamblea General de la ONU, con 136 países a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, la delegación de EEUU se opuso a la realización de una sesión adicional sobre el bloqueo de Washington contra Cuba.

136 países aprobaron debate sobre Cuba.

De acuerdo con el cronograma previsto, a finales de año la Asamblea General de la ONU celebrará la votación del proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de EEUU contra Cuba.

Esa votación, que ya se ha realizado en 33 ocasiones anteriores, se celebrará el 27 de octubre de este año.

Tensiones en el Caribe

Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela en la que fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Tras el operativo, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.

Asimismo, el 29 de enero el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla, luego de declarar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional de la nación norteña.

(En base a Cubadebate y Sputnik)