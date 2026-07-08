EEUU lanzó nuevos ataques contra Irán

La nueva ola de ataques tuvo un alcance mayor que las de los días anteriores, aseveró al medio Axios un funcionario estadounidense. Según las fuentes, los objetivos incluyen radares costeros militares, posiciones de misiles antibuque y sistemas de defensa aérea.

Medios locales iraníes informaron este miércoles que se escucharon explosiones en las ciudades de Bandar Abbas y Sirik, ambas en el sur del país. También se escucharon tres explosiones en Konarak y una en Chabahar.

Nueva escalada entre EEUU e Irán

Se trata de la segunda noche de ataques estadounidense contra la República Islámica de Irán. Las Fuerzas Armadas de EEUU lanzaron este martes 7 una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de "imponerle" a la República Islámica "altos costos" por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas del Mando Central de EEUU (Centcom) han comenzado a lanzar una serie de contundentes ataques contra Irán para imponerle altos costos por haber atacado y tomado como objetivo a buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", comunicó el organismo en sus redes sociales.

Entre tanto, medios locales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Sirik, así como en la isla de Qeshm, en Bandar Abbas y en la isla de Jarg, donde se encuentra la infraestructura clave del petróleo iraní y desde la cual se gestiona el 90% del total de las exportaciones de crudo del país. Irán respondió atacando bases militares de EEUU en Baréin.