UTE renueva central hidroeléctrica de Rincón de Baygorria para impulsar generación renovable

La nueva turbina fue diseñada en Austria y finalizada en Brasil. El conjunto completo supera las 200 toneladas de peso y constituye una pieza fundamental para mejorar la infraestructura del sistema hidroeléctrico nacional, al aumentar la eficiencia y confiabilidad de la generación.

Está previsto que la nueva unidad comience a funcionar en noviembre, inicialmente en etapa de pruebas, lo que marca un nuevo capítulo en la historia de Rincón de Baygorria, destacó la empresa mediante un comunicado.

Esta renovación permitirá fortalecer su desempeño operativo, a la vez que consolida el aporte estratégico de la central a la matriz energética nacional y a la generación de energía renovable del Uruguay durante las próximas décadas, según agregó.

Valor estratégico en la matriz energética nacional

Inaugurada el 8 de julio de 1960 y emplazada sobre el río Negro, entre los departamentos de Durazno y Río Negro, la represa ha contribuido de forma ininterrumpida al suministro de energía renovable, y se consolidó como un pilar de la matriz energética nacional.

La cuenca de aporte es de 43.900 km² y el embalse, de 100 km² de superficie, con un volumen de 570 hm³.

La casa de máquinas cuenta con tres turbinas hidráulicas tipo Kaplan de eje vertical, con una potencia instalada total de 108 MW (megavatios). Su diseño permite operar con caídas hidráulicas de entre 10,50 y 19,00 metros.

La potencia efectiva suministrada al sistema interconectado nacional es de 87.000 kW (kilovatios) en condiciones normales, con una potencia firme de 65.000 kW y una generación media anual cercana a los 400 GWh (Gigavatio-hora) de energía renovable.

Durante estos 66 años, la central ha operado de forma ininterrumpida, con adecuación a las necesidades del sistema eléctrico nacional.