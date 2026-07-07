Comisión de Deporte recibió a autoridades de Cerro quienes sostuvieron que la denuncia es "infundada"

El accionar del MEC

Rydstrom explicó a Caras y Caretas, que quien "debe actuar al respecto de este tema" es el MEC pero que desde la comisión "lo relevante es poder interiorizarnos del tema y por eso recibimos a la directiva del club".

El diputado agregó que más allá "de los diluciones políticas" sobre la postura de Cerro en la AUF, "lo que a nosotros nos ataña es el accionar del MEC ya que el club como asociación civil está registrado ahí, y la denuncia fue realizada en el Ministerio".

"La intención de la comisión es recibir a las partes involucradas para interiorizarnos del tema y en todo caso también, eventualmente, llamar a la comisión a las propias autoridades del MEC para entender mejor el caso", agregó.

En cuánto al accionar del MEC en este caso, Rydstrom puntualizó que "nos queda la duda respecto a la inoperancia del Ministerio" quien hasta el momento no se ha expedido respecto a la denuncia presentada en marzo. "Usualmente se intervienen los clubes, se pone un interventor y se empiezan a chequear estos temas de los que se denuncian, como la falta o el incumplimiento de estatutos, la falta de actas, de balances y demás, que es parte de la denuncia", agregó.

"Para nosotros es importantísimo saber es en definitiva si este club está al día y en regla con todas estas cuestiones, porque no es la primera ni va a ser la última vez que hayan denuncias de este tipo para un club que sea una organización de la sociedad civil y lo importante es conocer la verdad", agregó.

"Son cosas que suceden y en ese sentido para nosotros el seguimiento de cómo marchan las cosas en el deporte nacional, en particular en el fútbol uruguayo, con lo que eso representa a nivel social, cultural y económico para nuestro país, es importante saber si se están cumpliendo las reglas y si en el caso de que no y que existen denuncias, el Ministerio de Educación y Cultura está actuando como corresponde", finalizó Rydstrom.

Las explicaciones de Jaureguiverry

Durante la comparecida, el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry dio explicaciones respecto a lo que los diferentes puntos que surgen en la denuncia. Según pudo saber Caras y Caretas, Jaureguiverry explicó que el uso de las boletas a nombre de otra persona, "el número de RUT que figura está a nombre de la imprenta que hace las boletas".

Por otro lado, contaron que el presidente de Cerro manifestó que "esto está sucediendo porque hay gente que quiere hacer caer esta directiva a partir de que esta directiva se alejó de la empresa Tenfield".