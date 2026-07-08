Fracasó nueva instancia de negociación entre TCP y trabajadores del puerto

Preocupación por abastecimiento de agua potable

En el comunicado emitido este miércoles, la empresa consideró necesario informar una situación de especial gravedad.

"Históricamente, TCP ha garantizado el abastecimiento de agua potable para consumo humano a los buques, servicio que durante años fue realizado normalmente sin que existiera compensación económica alguna por esa tarea. Recién con la vigencia del último convenio colectivo se estableció una compensación específica para los trabajadores que realizaran dicha función", explicó TCP.

La empresa apunta que "actualmente, el sindicato se niega a realizar el abastecimiento de agua potable e impide que empresas tercerizadas presten ese servicio advirtiendo de una generalización del conflicto si TCP realiza el suministro efectivamente. Asimismo, ha condicionado el restablecimiento de proveer agua potable a que la empresa acceda a las compensaciones económicas reclamadas para acceder a la negociación del convenio".

Para TCP, "resulta inaceptable que un servicio esencial para el consumo humano de las tripulaciones quede condicionado a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de la negociación colectiva".

TCP decidió garantizar abastecimiento de agua potable a los buques

Por dicha razón, la empresa decidió "garantizar el abastecimiento de agua potable a los buques que lo requieran, aun cuando ello pueda dar lugar a nuevas medidas sindicales".

"TCP no aceptará que un servicio esencial quede comprometido como mecanismo de presión en una negociación".

La empresa reafirmó su "plena disposición a negociar de buena fe, en el ámbito institucional correspondiente y sin condicionamientos que impidan el normal desarrollo del proceso de negociación colectiva".

En ese sentido, TCP informó que "continuará participando en todas las instancias convocadas por el MTSS, con la convicción de que el diálogo es el único camino para alcanzar un acuerdo equilibrado y sostenible". Al respecto, el Sindicato de TCP pretende que la empresa garantice un mínimo de 25 jornales por trabajador en el nuevo convenio colectivo.