EEUU perdió 42 aeronaves en operación contra Irán, según informe del Congreso

El documento detalla que siete aviones de reabastecimiento aéreo KC-135 Stratotanker quedaron fuera de combate; uno de ellos se estrelló en Irak con seis tripulantes a bordo, mientras que otros resultaron dañados en tierra en Arabia Saudí durante un ataque iraní con misiles y drones.

Aeronaves perdidas

Entre los aviones de combate tripulados, EEUU perdió cuatro cazas F-15E Strike Eagle: tres de ellos fueron derribados por error en un incidente de fuego amigo sobre Kuwait y otro fue abatido por las defensas antiaéreas iraníes.

La Fuerza Aérea estadounidense también perdió un avión de ataque terrestre A-10 Thunderbolt II, según el informe.

Además, el CRS indicó que durante las operaciones en Irán fueron destruidos deliberadamente dos aviones MC-130J Commando II y resultaron dañados un helicóptero HH-60W Jolly Green II, un avión de alerta temprana E-3 Sentry y un caza F-35A Lightning II.

Alto costo

Según el sitio web Iran War Cost Tracker, que estima el gasto del conflicto en tiempo real, EEUU ya ha gastado más de 85.000 millones de dólares en los 79 días de la operación militar contra el país persa.

Esta cantidad casi triplica la estimación de 29.000 millones de dólares expresada por el subsecretario de Guerra y director financiero, Jules W. Hurst III.

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles.

El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas.

(Sputnik)