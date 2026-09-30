"Es peligroso": edil del FA alerta por la llegada de Praxis a Colonia

Paralelamente, los legisladores departamentales iniciaron un proceso de indagación propia sobre los antecedentes internacionales de Praxis y sus planteos conceptuales. "Estoy tratando con otros compañeros de conseguir la mayor información posible sobre qué es Praxis y qué significa Praxis instalándose en el Uruguay", dijo Leizagoyen.

¿Quién es Praxis y a qué viene?

Para el edil, el perfil económico y la concepción de gobernanza de la comunidad de Praxis representan un elemento central de análisis para la gestión pública nacional y departamental. "Esta gente no son señores como tú, como yo, que vivimos de un sueldito, de una jubilación. Es gente rica, gente poderosa, con un relacionamiento mundial con multimillonarios y con una concepción de la democracia que no entra en el juego con lo que consideran una comunidad futura de la humanidad", aseveró.

Para argumentar su postura, Leizagoyen señaló las objeciones que el grupo ha encontrado en otras latitudes del globo: "Cuando se instalaron en algunos lugares tuvieron problemas y en otros países no los han dejado entrar. Es decir, le han puesto un cerrojo a ese funcionamiento. Es peligroso, desde mi punto de vista. Quizás hayan otras concepciones en el Uruguay, inclusive hasta en el Frente Amplio, que no las entienden desde ese punto de vista".

Respecto a la escala edilicia proyectada en el predio ubicado al este de la capital departamental, Leizagoyen remarcó la dimensión territorial del negocio inmobiliario. "Están hablando de una inversión aproximada a dos mil millones de dólares para colocar en ese emprendimiento de +Colonia, para crear una ciudad dentro de otra ciudad [...] Y lo que no se ha salido a explicar es que va a hacer una ciudad dentro de otra ciudad", cuestionó.

El edil aseguró que su desacuerdo con este proyecto "no es una cuestión de negarse", sino "una cuestión política e ideológica". A su entender, "quienes vengan a instalarse en Uruguay tienen que tener algún contexto de a qué vienen y por qué vienen con este tipo de mensaje de la inteligencia artificial". Y añadió: "Hay referentes en el mundo que están diciendo que si no se para esto de la inteligencia artificial, podemos llegar a una declave de la humanidad. Podemos llegar a que un grupo de inteligentes o la inteligencia artificial, con mucha plata, pueden estar llevando en los próximos años el destino de la propia humanidad. Yo creo que nos tenemos que preguntar si esto es bueno o es malo", reflexionó.

Por otro lado, el entrevistado salió al cruce de las versiones que instalan que estas inversiones millonarias podrían solucionar las problemáticas estructurales del mercado de trabajo en el departamento. "Hay que explicarle a la gente que esos mil millones van a venir para la construcción de una ciudad, pero que quede una industria para que haya mano de obra para el uruguayo ya es más complicado".

En este marco, llamó a mantener una postura crítica y no convalidar cualquier emprendimiento basándose exclusivamente en la necesidad de puestos laborales. "Como frenteamplista no alcanza solamente con levantar la mano para que se instale lo que se quiera instalar en el Uruguay porque falta trabajo. Tenemos que tener la información mínima necesaria, y conociendo cómo actúa la Intendencia de Colonia, a mí me quedan grandes dudas".

"Hay que pensar qué hay detrás de todo esto porque esta gente no es como nosotros. Tiene otros intereses", alertó.

Sobre el origen de +Colonia

Al ser consultado sobre su postura histórica frente al desarrollo del proyecto +Colonia, Leizagoyen recordó que su oposición al emprendimiento es previa a la irrupción del grupo Praxis y se diferencia de la postura mayoritaria que tuvo la izquierda departamental en su momento. "Cuando se empezó a discutir el tema de la instalación de +Colonia, fui uno de los que me opuse a la implementación. Voté en contra de lo que votó la bancada del Frente Amplio", recordó.

"Hablo a título personal porque el Frente Amplio desde un principio entendió que había que apoyar este proyecto porque era interesante, que iba a crear expectativas para la población en Colonia y a generar mucho trabajo. La vida está demostrando que eso no es así porque esa ciudad no está creada para ciudadanos de Colonia, sino para el funcionamiento de gente muy rica que viene a instalarse a 5 kilómetros al este de la ciudad de Colonia, con 10 kilómetros de playas hermosas".

Para concluir, el edil remarcó una postura conceptual sobre los modelos económicos de desarrollo territorial: "Hay que convencerse de que no todo es bueno dentro del capitalismo. No todo dinero de inversión va a favorecer a los pueblos", sentenció.