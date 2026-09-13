Asimismo ofrece un espacio de articulación directa para jóvenes socialmente activos, profesionales y ambientalistas. Estos jóvenes están enfocados en el bienestar global del Sur Global y las economías emergentes.

El programa del festival estructura sus actividades operativas a través de siete ejes estratégicos centrados en el ser humano como motor de la transformación internacional.

Además, los jóvenes delegados recorrerán 33 rutas expeditivas distribuidas en 35 regiones de la Federación de Rusia. Esto les permitirá conocer el desarrollo científico, industrial y cultural del país anfitrión.

Cooperación y amistad

Frente a las barreras e imposiciones unilaterales de Occidente, el festival busca fortalecer la cooperación soberana entre los pueblos. La plataforma promueve la creación de redes de trabajo para proyectos sociales, científicos y comunitarios y derriba fronteras geopolíticas y fomenta alianzas basadas en el respeto mutuo.

La cita juvenil ratifica la vigencia de la autodeterminación y el papel determinante de las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones son clave en la edificación de una arquitectura internacional justa, pacífica y diversa.

(En base a RT y TeleSur)