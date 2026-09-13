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Natalia Oreiro sorprende con un saludo en ruso al inaugurar Festival de la Juventud

Oreiro participó de la inauguración del Festival Internacional de la Juventud, celebrado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

Natalia Oreiro en la Festival de Ekaterimburgo.

Natalia Oreiro en la Festival de Ekaterimburgo.

 Sputnik
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El Festival Mundial de la Juventud, inaugurado este domingo 13 de setiembre, congrega a más de 10.000 líderes y delegados de 191 países. Este evento, impulsado bajo decreto del presidente Vladímir Putin y con el lema “Persigue tu sueño”, se extenderá hasta el próximo 17 de setiembre.

Su objetivo es consolidar el diálogo intercultural y avanzar hacia un mundo policéntrico y equitativo. Organizado por la Agencia Federal para Asuntos de la Juventud, el encuentro retoma el legado del Festival Internacional de 2024, indica TeleSur.

Asimismo ofrece un espacio de articulación directa para jóvenes socialmente activos, profesionales y ambientalistas. Estos jóvenes están enfocados en el bienestar global del Sur Global y las economías emergentes.

El programa del festival estructura sus actividades operativas a través de siete ejes estratégicos centrados en el ser humano como motor de la transformación internacional.

Además, los jóvenes delegados recorrerán 33 rutas expeditivas distribuidas en 35 regiones de la Federación de Rusia. Esto les permitirá conocer el desarrollo científico, industrial y cultural del país anfitrión.

Cooperación y amistad

Frente a las barreras e imposiciones unilaterales de Occidente, el festival busca fortalecer la cooperación soberana entre los pueblos. La plataforma promueve la creación de redes de trabajo para proyectos sociales, científicos y comunitarios y derriba fronteras geopolíticas y fomenta alianzas basadas en el respeto mutuo.

La cita juvenil ratifica la vigencia de la autodeterminación y el papel determinante de las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones son clave en la edificación de una arquitectura internacional justa, pacífica y diversa.

(En base a RT y TeleSur)

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