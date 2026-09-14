Rapero estadounidense denunció que lo sacaron de gira de Ed Sheeran por defender a Palestina

“Como promotora del Loop Tour de Ed Sheeran en Estados Unidos, hemos sido notificados por los recintos de las próximas fechas de la gira estadounidense de que no permitirán la celebración de un concierto con Macklemore en el cartel, lo que supondría la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans. Tras conversaciones con las partes implicadas, Macklemore no actuará en las fechas restantes de la gira”, ha comunicado primero la promotora Messina Touring Group en una nota enviada en exclusiva a la revista Rolling Stone.

Estaba previsto que el rapero actuase en ocho de los diez conciertos que quedan de la gira de Sheeran en el país, que se reanudará el próximo 19 de septiembre en Filadelfia. Su presencia estaba confirmada en recintos como el Gillette Stadium en Foxborough (Massachusetts), el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia), el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, entre otros.

“Si bien dos de esos estadios son de propiedad privada —el Bank of America Stadium en Charlotte y el Gillette Stadium en Foxborough—, el resto son propiedad de ciudades, Estados u otras entidades gubernamentales (que en muchos casos también los operan), lo que podría suscitar problemas relacionados con la Primera Enmienda si dichas instalaciones vetaran a Macklemore debido a sus declaraciones”, se lee en el artículo de Rolling Stone. La última parada de la gira Loop Tour de Sheeran es el estadio Raymond James de Tampa, donde estaba prevista la actuación de Macklemore. El recinto se vio en una situación similar a principios de este verano tras programar dos conciertos de Kanye West que suscitaron críticas y peticiones de cancelación debido a las numerosas declaraciones antisemitas que West había hecho en el pasado, pero ambos siguieron adelante según lo previsto.

La versión de Macklemore

Tras el anuncio del fin de sus actuaciones, de lo que por ahora Sheeran no se ha pronunciado, Macklemore ha querido dar la versión de los hechos en su Instagram, donde acumula 6,4 millones de seguidores. “Antes de profundizar, quiero decir algo que debería ser obvio. No soy una víctima. Ed Sheeran no es una víctima. Pink no es una víctima. Tenemos carreras, dinero, oportunidades, seguridad y audiencias alrededor del mundo. Sean cuales sean las consecuencias que cualquiera de nosotros afronte por lo que decimos, podemos volver a casa con nuestras familias”, empieza su mensaje. Y añade: “Las víctimas son el pueblo palestino: los hombres, mujeres y niños que han sido asesinados, sometidos a hambruna, desplazados y obligados a vivir una violencia inimaginable. Hoy se está matando a gente, y mañana se seguirá matando a gente. Quiero asegurarme de que, al contar esta historia, no perdamos eso de vista”.

Sobre su relación con Sheeran, al que conoce desde hace 13 años y al que considera como un “hermano”, asegura que en las últimas semanas han tenido conversaciones “difíciles”. “Es el tipo de conversaciones basadas en el amor y el respeto mutuo que, aun así, terminan en un desacuerdo fundamental. Nada de lo que escribo aquí nace del rencor ni de la intención de desacreditar su carácter. Pero, tal como le dije a Ed varias veces por teléfono, nuestra amistad no puede alterar mi responsabilidad de decir la verdad sobre lo sucedido”.

Según cuenta, Sheeran le contó que Robert Kraft, dueño del Gillette Stadium en Foxborough (Massachusetts) en el que tenían previsto actuar, le llamó para comunicarle que él no podría actuar allí, y que se tras ponerse en contacto con otros propietarios de estadios, colectivamente, le habían planteado un ultimátum: si Macklemore permanecía en la gira, a él no se le permitiría actuar en sus recintos.

“Ed se encontraba en una situación jodida. Su habitual postura apolítica estaba siendo cuestionada como nunca antes. Me dijo que las palabras ‘Palestina libre’ y la imagen de la bandera palestina resultaban hirientes para muchas de las personas con las que había hablado. Le respondí que, si esas palabras resultaban más ofensivas que el hecho de que Israel mate a decenas de miles de niños palestinos, entonces existía una desconexión fundamental entre la postura de esas personas y la mía. Pero él no lograba superar su imagen pública de ‘Yo no tomo partido”, explica.

Macklemore asegura también en su mensaje que entiende por qué Sheeran no quiere posicionarse públicamente, a la vez que explica por qué el sí lo hace. “Tomar partido puede costarte dinero, contratos con marcas, patrocinios, festivales, actuaciones privadas, relaciones y acceso. Yo he perdido todo eso. Pero no existe una postura neutral entre el opresor y el oprimido. Cuando una de las partes tiene las bombas y un apoyo financiero y militar ilimitado de Estados Unidos, negarse a tomar partido no te sitúa en el medio”, escribe sobre una posición que asegura que lleva diciendo desde hace tres años en sus actuaciones por todo el mundo.

Según sostiene, el problema ha sido ahora, cuando comparte escenario con uno de los mayores artistas del mundo en algunos de los estadios más grandes de Estados Unidos. En su post, también expresa su deseo de que esto no suponga el fin de su amistad con Sheeran: “Espero que ambos sigamos escuchando, estudiando lo que sucede en Palestina y reflexionando sobre lo que significa la neutralidad en un momento como este. Mi puerta siempre estará abierta para continuar esa conversación”.

“No necesitaba diez conciertos de Ed; necesitaba dos. Dos oportunidades para plantarme ante 90.000 personas y pronunciar las palabras que, de algún modo, se habían vuelto demasiado peligrosas de decir: Palestina libre. Pero si esas palabras me costaron el escenario, al tiempo que devolvían la atención a Palestina, entonces fue la gira más exitosa en la que he participado”, termina su mensaje Macklemore.