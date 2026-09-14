Palestina denuncia plan de Israel para ocupar territorio con la construcción de 18.000 viviendas

Las autoridades palestinas denunciaron la aceleración de los planes de expansión territorial israelíes en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. Según un informe presentado por la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro, en lo que va del año las entidades de ocupación impulsaron 153 proyectos destinados a la edificación de más de 18.000 unidades de vivienda en territorio palestino.
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Despliegue territorial e impacto en el mes de septiembre
El seguimiento del organismo oficial revela un proceso intensificado de planificación urbana en las zonas bajo ocupación. Entre el inicio del año y mediados de septiembre, se tramitaron 100 planes orientados a la construcción de 12.300 viviendas en Cisjordania. A esta cifra se añaden otros 53 proyectos concebidos para erigir 5.783 unidades habitacionales dentro de los límites trazados por el municipio israelí en Jerusalén Oriental.
La dinámica de expansión mantuvo una fuerte actividad durante las últimas semanas. Únicamente en la primera mitad del mes de septiembre, las autoridades israelíes introdujeron 12 nuevos proyectos que abarcan 2.340 viviendas distribuidas sobre una superficie total de 1.761 dunams.
Tendencia de expansión y balance acumulado
Los datos presentados por la comisión palestina complementan el registro acumulado entre octubre de 2023 y junio de 2026, período en el cual los organismos evaluaron 524 planes estructurales orientados a la ampliación de los asentamientos.
La aceleración de estas políticas de asentamiento refleja una tendencia sostenida desde finales de 2022 bajo la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu, período durante el cual se ha aprobado la creación de 104 nuevos asentamientos en Cisjordania, contraviniendo el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.