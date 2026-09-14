Palestina denuncia plan de Israel para ocupar territorio con la construcción de 18.000 viviendas

Las autoridades palestinas denunciaron la aceleración de los planes de expansión territorial israelíes en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. Según un informe presentado por la Comisión Palestina de Colonización y Resistencia al Muro, en lo que va del año las entidades de ocupación impulsaron 153 proyectos destinados a la edificación de más de 18.000 unidades de vivienda en territorio palestino.