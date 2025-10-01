Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo EEUU | Donald Trump |

El "cierre de gobierno" en EEUU podría dejar sin trabajo a 750.000 funcionarios públicos

La decisión del gobierno Trump deja habilitados solamente los servicios escenciales como los policiales, trámites de migración y servicios de emergencia en EEUU

Trump presiona a los demócratas en EEUU bajo la posibilidad de dejar sin empleo a 750.000 funcionarios por una medida de recorte presupuestal

Trump presiona a los demócratas en EEUU bajo la posibilidad de dejar sin empleo a 750.000 funcionarios por una medida de recorte presupuestal
Republicanos y demócratas no lograron llegar a un concenso en el Congreso de EEUU para aprobar la ley de gastos para el gobierno Trump, ya que el partido del presidente no tiene la mayoría suficiente para aprobar de forma autónoma el presupuesto requerido, por esta razón se emitió una orden ejecutiva para el cierre.

La última vez que hubo un cierre de gobierno fue en 2018 - 2019, cuando el Congreso le negó a Trump los recursos para la construcción del muro con México que había prometido en campaña, este fue el cierre más largo desde que existe la medida, pues duró 32 días, mientras en promedio todos los anteriores, que ocurren desde 1976, no duraban más de 4 días.

Al estilo Elon Musk

Bajo el "government lockdown", el ejecutivo puede tomar medidas permanentes que afectarían cientos de miles de familias en EEUU, pues el recorte podría dejar sin empleo a más de 750.000 funcionarios, engrosando el volumen de despidos llevados a cabo desde el inicio de la administración Trump en enero, cuando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DODGE), incialmente dirigido por Elon Musk despidió a cerca de 120.000 funcionarios entre enero y marzo.

Sin embargo, que algunos servicios continúen activos no es una prenda de garantía para quienes trabajan en ellos, pues bajo la figura del cierre gubernamental, varios deberán seguir trabajando sin percibir sueldo o con algún tipo de recorte salarial.

