Republicanos y demócratas no lograron llegar a un concenso en el Congreso de EEUU para aprobar la ley de gastos para el gobierno Trump, ya que el partido del presidente no tiene la mayoría suficiente para aprobar de forma autónoma el presupuesto requerido, por esta razón se emitió una orden ejecutiva para el cierre.
El "cierre de gobierno" en EEUU podría dejar sin trabajo a 750.000 funcionarios públicos
La decisión del gobierno Trump deja habilitados solamente los servicios escenciales como los policiales, trámites de migración y servicios de emergencia en EEUU