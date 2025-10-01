El "cierre de gobierno" en EEUU podría dejar sin trabajo a 750.000 funcionarios públicos

La última vez que hubo un cierre de gobierno fue en 2018 - 2019, cuando el Congreso le negó a Trump los recursos para la construcción del muro con México que había prometido en campaña, este fue el cierre más largo desde que existe la medida, pues duró 32 días, mientras en promedio todos los anteriores, que ocurren desde 1976, no duraban más de 4 días.