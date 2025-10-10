El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por "incapacidad moral"

Boluarte se negó a asistir al Congreso, después de que su abogado Juan Carlos Portugal, cuestionara el proceso parlamentario, alegando que el plazo de preparación de la defensa no cumple con las exigencias mínimas y esenciales. "Cincuenta minutos entre la notificación y la hora de audiencia, es, en paridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento", escribió en su cuenta de X.

Mientras, el Pleno no aprobó una moción de censura presentada contra integrantes de la mesa directiva del Congreso presidido por José Jerí.

El mensaje del mandatario interino

Poco después, Jerí, se dirigió al país tras asumir el cargo presidencial. "Pueblo peruano, hoy asumo con humildad la Presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base", fueron las primeras palabras de Jerí, que permanecerá al frente del país hasta el 26 de julio de 2026.

En ese sentido llamó a construir "juntos" una serie de "acuerdos mínimos", en medio de la "crisis política constante" que atraviesa el país, con "Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada", todo ello en medio de una aguda ola de criminalidad.

Jerí se dirigió a los jóvenes "que claman atención del Estado" y a las personas que han sido descuidadas y les pidió disculpas por los errores que se hayan podido cometer. Al mismo tiempo prometió "sentar las bases de un país que permita con la empatía generar una reconciliación entre los peruanos".

"Tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos y como enemigos debemos declarar la guerra a la delincuencia", expresó, llamando a las instituciones del Estado a comprometerse con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para ganar esa batalla.

Además, Jerí se comprometió a "garantizar con transparencia la legalidad y la neutralidad del proceso electoral" que habrá de conducir a la elección de un próximo gobierno constitucional.