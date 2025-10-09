Trump ahora se la agarró con España: "Es un país rezagado y habría que expulsarlo de la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la emprendió contra España y sugirió este jueves expulsarla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no cumplir con el objetivo de destinar el 5% de su economía al gasto en defensa de la alianza.
"Teníamos un [país] rezagado y era España. Hay que llamarlos y averiguar por qué se han quedado rezagados. Y les está yendo bien gracias a muchas de las cosas que hemos hecho", declaró el mandatario durante una rueda de prensa tras su reunión en la Casa Blanca con su homólogo finlandés, Alexander Stubb y que consigna la agencia RT.
En este sentido, Trump criticó la decisión de España de negarse a aceptar sus exigencias y aumentar su gasto en defensa al 5 % de su PIB para 2035. "No tiene excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberían echarlos de la OTAN, francamente", aseveró.
España se negó
España fue el único país en la cumbre de la OTAN, celebrada el pasado junio en La Haya, que se negó a suscribirse al acuerdo, argumentando que, en caso de asumirlo, tendrían que subir los impuestos, eliminar las prestaciones por desempleo o maternidad y reducir en un 40 % todas las pensiones.
Desde entonces, las tensiones entre el país europeo y Estados Unidos han ido en aumento, con Washington amenazando a Madrid en múltiples ocasiones para obligarlo a elevar su gasto militar. En este sentido, el presidente estadounidense ha advertido que, si España no cumple con lo pactado en materia de defensa, compensaría la diferencia mediante un acuerdo comercial bilateral.
(En base a RT)