Trump ahora se la agarró con España: "Es un país rezagado y habría que expulsarlo de la OTAN"

España se negó

España fue el único país en la cumbre de la OTAN, celebrada el pasado junio en La Haya, que se negó a suscribirse al acuerdo, argumentando que, en caso de asumirlo, tendrían que subir los impuestos, eliminar las prestaciones por desempleo o maternidad y reducir en un 40 % todas las pensiones.

Desde entonces, las tensiones entre el país europeo y Estados Unidos han ido en aumento, con Washington amenazando a Madrid en múltiples ocasiones para obligarlo a elevar su gasto militar. En este sentido, el presidente estadounidense ha advertido que, si España no cumple con lo pactado en materia de defensa, compensaría la diferencia mediante un acuerdo comercial bilateral.

(En base a RT)