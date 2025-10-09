Fiscalía paraguaya sabía en 2020 que planeaban asesinar a Marcelo Pecci y no hizo nada

Rodrigues escribió a “Pepe” que su liberación era una orden de arriba y que (Pecci) se iba a pinchar señalando que con el tiempo “ya yuca vai”, una expresión en guaraní que significa "lo vamos a matar". De hecho señalaban que Pecci caminaba "regalado" por las calles de Asunción.

Fiscal general admitió que conocían los mensajes

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, admitió este jueves que los chats de 2020 que salpican al hijo de Lalo Gomes, donde se hablaba de matar a Marcelo Pecci, "no condujeron a una línea investigativa seria".‍

"Estas nuevas orientaciones que nos dan los medios de información nos obligan a volver a revisar los patrones que observamos en su momento (...) En aquel tiempo, yo no estaba en vigencia. Sacaremos un recuento con el equipo de trabajo y si algo se pasó por alto, corregir", sostuvo Rolón.

Caso Pecci: "Negligencia o complicidad de la Fiscalía"

El senador Rafael Filizzola dijo que llama la atención que la Fiscalía no haya avanzado con la investigación para llegar a quien ordenó el asesinato de Marcelo Pecci, con tantos elementos que tenían a disposición, como los chats que ahora salieron a la luz.

“Una vez más confirma la extrema negligencia de la Fiscalía para investigar el crimen de Marcelo Pecci”, advirtió.

"Que esconden, por que no se abrió otras líneas de investigación y por que niegan el expediente a la familia", cuestionó el legislador paraguayo. "El fiscal general nos está tomando por estúpidos, lo que vemos es que es absolutamente negligente en su investigación", apuntó.

"Hay interés de que esto no se sepa y se quede en la nada y que no se sepa nunca quién dio la orden", lamentó Filizzola.

La orden de matar a Pecci "salió de Paraguay" según ministro del Interior

Ante la novedad surgida este jueves, el juez Osmar Legal ordenó el traslado de Alexandre Rodrigues Gomes a una cárcel de máxima seguridad.

En tanto, al ser consultado por este hecho el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que "la orden de matar a Pecci salió de Paraguay''.

“He buscado saber por qué asesinaron al fiscal paraguayo Pecci. Pero me ha sorprendido que no logré apoyo del Gobierno paraguayo para ubicar a los asesinos”, escribió Petro en su cuenta de X, con referencia a la intervención del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ante la Asamblea General de la ONU.

El caso en Colombia logró dar con los autores materiales y uno de ellos fue testigo clave del caso, Francisco Luis Correa Galeano, quien señaló a Tío Rico y hasta al ex presidente Horacio Cartes como los autores intelectuales, lo cual fue negado por ambos.

Correa Galeano terminó siendo asesinado en la madrugada del 3 de enero de este año, estando en prisión en (Cartagena) Colombia. Un misterioso policía paraguayo visitó la ciudad los días previos y se fue al día siguiente del homicidio que fue confesado por otro recluso.