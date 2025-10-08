Maria Dolores: Colonización inició tareas de acondicionamiento productivo en predio

El área con pasturas, tanto de campo natural como mejoradas, se destinará al pastoreo de la producción familiar de la zona. Esta propuesta se llevará a cabo mediante la mesa de desarrollo departamental, y la contratación se efectuará a través de las oficinas regionales del INC.

Licitación para acondicionamiento agrícola

El INC realizó una licitación para las áreas de secano (hasta 1000 ha) con el fin de iniciar el acondicionamiento productivo en las zonas donde se instalarán las unidades productivas individuales.

El objetivo es que, durante el período en el que se realicen las obras, el área se encuentre productiva y que al momento de ingresar quienes arrienden las fracciones cuenten con pasturas instaladas. La licitación está abierta hasta el 13 de octubre y las condiciones se pueden consultar en el portal de Compras Estatales.

Riego y próximas fases

Los equipos técnicos del INC, INALE y las gremiales asociadas están trabajando en el manejo colectivo del riego. En este contexto, se actualizaron los planes de riego a nombre del INC y se está realizando el acondicionamiento del sistema mediante la puesta a punto de bombas y pivots (service e incorporación de telemetría).

El INC está avanzando en la elaboración de la propuesta de destino a dar al campo, con la colaboración de los equipos técnicos de INALE y el MGAP. Se considera pertinente la colaboración de la institucionalidad departamental, tanto pública como privada.