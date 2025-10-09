Gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz con Hamás

Israel liberará 250 prisioneros palestinos que estaban condenados a cadena perpetua y a 1.700 habitantes de la Franja de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre; también serán liberadas todas las mujeres y todos los niños que estén actualmente detenidos, informó Hamás.

Negociación con Hamás

Las negociaciones, de carácter indirecto entre las delegaciones de Hamás e Israel, se celebran desde el lunes en Egipto, con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.

Estas conversaciones se basan en el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense para poner fin a la guerra de dos años en la Franja de Gaza.

Además de la liberación de rehenes y el retiro de tropas, el documento propone también que Hamás renuncie a participar en el Gobierno gazatí.

Según el plan, el control de la Franja deberá ser entregado a un órgano de Gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

(Sputnik)