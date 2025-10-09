Gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz con Hamás

El Gobierno de Israel aprobó este jueves en una sesión extraordinaria el acuerdo con el movimiento palestino Hamás para la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, confirmó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"El Gobierno ha autorizado el acuerdo para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos", precisa el comunicado oficial.
El miércoles, Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la liberación de todos los rehenes y el retiro de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.
Israel liberará 250 prisioneros palestinos que estaban condenados a cadena perpetua y a 1.700 habitantes de la Franja de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre; también serán liberadas todas las mujeres y todos los niños que estén actualmente detenidos, informó Hamás.
Negociación con Hamás
Las negociaciones, de carácter indirecto entre las delegaciones de Hamás e Israel, se celebran desde el lunes en Egipto, con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.
Estas conversaciones se basan en el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense para poner fin a la guerra de dos años en la Franja de Gaza.
Además de la liberación de rehenes y el retiro de tropas, el documento propone también que Hamás renuncie a participar en el Gobierno gazatí.
Según el plan, el control de la Franja deberá ser entregado a un órgano de Gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.
(Sputnik)