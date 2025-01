El dinero está feliz

El júbilo del dinero se constata transversal en volumen y en alcance.

No puede sino calificarse como tal el brío con el que las grandes corporaciones y compañías de todos los sectores se han lanzado a desmontar sus programas de compromiso con el cambio climático, la igualdad o la diversidad. El recién electo presidente no ha tenido ni que pedírselo. Ya se han adelantado ellos porque, en el fondo, lo estaban deseando. Ya era hora de acabar de una puñetera vez con tanta tontería. No es miedo a la ira del vengativo presidente. Es ideología. Si quieren saber qué significa eso del “pensamiento woke” de verdad, pregúntenle a McDonald ’s, o a Harley Davidson, o a Ford, o a Nissan, o a JP Morgan, o a Standard Oil; ellos son los verdaderos maestros de lo woke.

Hay que reconocer que al dinero le sobran los motivos para tanto regocijo.

Si el primer mandato de Trump ya supuso un carrusel de cuantiosas rebajas fiscales, elásticas desregulaciones y ayudas públicas cuando los negocios dejaban de ir bien, este segundo mandato puede resultar el sueño más húmedo de la mejor pornografía capitalista donde el cielo sea el límite. Echaremos de menos el capitalismo de amiguetes de la era Bush, incluso el capitalismo granuja que nos llevó a la Gran Recesión. Catorce millones de personas trabajan ahora mismo en EEUU pendientes de que una redada les lleve a la deportación, suministrando así un ejército de trabajadores aún más dispuestos a aceptar lo que sea con tal de no ser denunciados. “Drill, baby, drill”, no es sólo una frase pegadiza; es ideología y miles de millones a repartirse. Nunca se ha visto a nadie tan entusiasmada con el anuncio de aranceles de castigo a la Unión Europea como a Ana Patricia Botín en Davos junto al resto de los amos europeos del dinero. Esa misma noche, seguro que más de uno soñó con un Trump de aquí capaz de entrar motosierra en mano en la burocracia europea. Acabar con tanta regulación y tantas normas molestas para los negocios bien valen un neopopulista, o dos, o cuantos hagan falta.

No deja de resultar paradójico que haya tanta alegría entre las cúpulas de las empresas y corporaciones más ricas y supuestamente mejor informadas del mundo si, como tanto se nos ha repetido estos días, Trump es un fanfarrón imprevisible, además de un delincuente convicto, a quien ha puesto en la Casa Blanca una extraña coalición de hillbillies, amantes de los AK-47, cristianos resentidos, jóvenes machistas y latinos renegados de su origen.

Tanto que nos habían explicado que al dinero le gustaba la estabilidad, la previsibilidad y el libre comercio en un mundo sin fronteras porque todos éramos ciudadanos del mundo y eso de los nacionalismos suponía un atraso y una cosa del siglo XIX en ese futuro lleno de prosperidad y libertad. Pero va y resulta que lo que realmente pone al dinero como una moto es un presidente chauvinista, imprevisible, que promete llenar el mundo de barreras arancelarias y fronteras blindadas hasta los dientes. Qué curioso, oye.

Antón Losada: Profesor Titular de Ciencia política y de la administración en la USC. Doctor europeo en Derecho por la USC. Máster en Gestión pública por la UAB. Escritor y analista político. Padre de Mariña.