Caras&Caretas estará representada en el V Coloquio Internacional Patria en Cuba

Resistencia cultural

En el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro, el coloquio actualizará su legado en la disputa por la comunicación digital, la verdad y la soberanía cultural.

Su presidente, Ricardo Ronquillo, destacó que el encuentro se erige como un espacio de diálogo y resistencia ante la presión de Estados Unidos contra Cuba y las amenazas de la agenda de Donald Trump, que busca reinstaurar la lógica del "patio trasero" en América Latina.

A pesar de la premura en la convocatoria, la notable respuesta internacional demuestra que Cuba no está aislada.

Con cuatro ediciones previas ya consolidadas, "Patria" se perfila como un nodo internacional para articular la comunicación como herramienta de emancipación, organización popular y resistencia cultural.