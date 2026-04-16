Caras&Caretas estará representada en el V Coloquio Internacional Patria en Cuba

El medio Caras&Caretas dirá presente en el V Coloquio Internacional Patria, que se celebrará del 16 al 18 de abril de 2026 en La Habana, a través de su periodista Mateo Grille. El evento, que tendrá lugar en la Estación Cultural de Línea y 18, es impulsado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).
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Caras y Caretas Diario
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Se trata de un espacio de pensamiento y acción para construir un sistema informativo global más inclusivo, dando voz al Sur Global frente a los centros de poder hegemónicos. También participa en la organización Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad.
Resistencia cultural
En el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro, el coloquio actualizará su legado en la disputa por la comunicación digital, la verdad y la soberanía cultural.
Su presidente, Ricardo Ronquillo, destacó que el encuentro se erige como un espacio de diálogo y resistencia ante la presión de Estados Unidos contra Cuba y las amenazas de la agenda de Donald Trump, que busca reinstaurar la lógica del "patio trasero" en América Latina.
A pesar de la premura en la convocatoria, la notable respuesta internacional demuestra que Cuba no está aislada.
Con cuatro ediciones previas ya consolidadas, "Patria" se perfila como un nodo internacional para articular la comunicación como herramienta de emancipación, organización popular y resistencia cultural.