El esfuerzo de Netanyahu para hacer caer el acuerdo entre EEUU e Irán

El lobby sionista en EEUU

Netanyahu también intenta apoyarse en senadores proisraelíes para que intercedan ante Trump, aunque algunos de ellos han moderado su postura. Así, el senador republicano Lindsey Graham, que antes había abogado por ataques más agresivos contra Irán, cambió de postura y declaró que el acuerdo "será beneficioso para Estados Unidos".

El primer ministro israelí ha transmitido además a Trump que Tel Aviv no se considera compelido por el pacto, que exige la "terminación inmediata y permanente" de la guerra de Israel en el Líbano.