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Mundo Netanyahu | acuerdo | Irán

Guerra en Medio Oriente

El esfuerzo de Netanyahu para hacer caer el acuerdo entre EEUU e Irán

Benjamín Netanyahu se apoya en figuras mediáticas de ultra derecha y en senadores de EEUU afines a Israel para hacer caer el acuerdo de paz logrado con Irán.

Netanyahu se mantiene escéptico por acuerdo entre EEUU e Irán.

Netanyahu se mantiene escéptico por acuerdo entre EEUU e Irán.
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Por Redacción Caras y Caretas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realiza esfuerzos de última hora para poner trabas al acuerdo alcanzado el miércoles entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, apoyándose en figuras mediáticas de derecha y en senadores afines, para ejercer presión sobre Donald Trump, según una fuente israelí citada por CNN.

Pese a que el presidente estadounidense ya ha firmado el memorando de entendimiento con Teherán, que abre un periodo de 60 días de negociaciones, Netanyahu cree que no habrá un acuerdo definitivo, ya que sigue siendo escéptico sobre las intenciones iraníes, al considerar que la República Islámica no tiene intención real de aceptar restricciones sobre su programa nuclear, dijo la fuente.

En ese sentido, el mandatario israelí buscaría aprovechar el apoyo de sus aliados en los medios de comunicación, entre ellos el presentador estadounidense Mark Levin.

El lobby sionista en EEUU

Netanyahu también intenta apoyarse en senadores proisraelíes para que intercedan ante Trump, aunque algunos de ellos han moderado su postura. Así, el senador republicano Lindsey Graham, que antes había abogado por ataques más agresivos contra Irán, cambió de postura y declaró que el acuerdo "será beneficioso para Estados Unidos".

El primer ministro israelí ha transmitido además a Trump que Tel Aviv no se considera compelido por el pacto, que exige la "terminación inmediata y permanente" de la guerra de Israel en el Líbano.

FUENTE: RT en Español

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