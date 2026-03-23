El Foro de Boao para Asia 2026 ofrece a América Latina la posibilidad de observar el desarrollo asiático

El Foro de Boao 2026 se celebrará del 24 al 27 de marzo en la provincia insular de Hainan, en el sur de China.

La Conferencia Anual 2026 del Foro de Boao para Asia se celebra del 24 al 27 de marzo en Hainan, coincidiendo este año con el 25º aniversario de la fundación del foro. Como plataforma de diálogo de alto nivel con sede en Asia y orientada al mundo, el foro ha desempeñado siempre un papel importante en el fomento de la cooperación abierta y el desarrollo común a nivel regional y mundial.

El volumen del comercio bilateral entre China y América Latina ha superado los 500.000 millones de dólares durante dos años consecutivos, y ambas partes son socios económicos y comerciales importantes entre sí. En este contexto, el Foro de Boao para Asia ofrece a todos los sectores de América Latina la oportunidad de observar el desarrollo de Asia y conectar con el mercado chino.

¿De que tratará el foro?

Los temas en los que se centra el foro, como la economía digital, la transición ecológica y la integración económica regional, se ajustan perfectamente a las necesidades de desarrollo de los países latinoamericanos y ofrecen nuevas perspectivas para profundizar la cooperación práctica entre ambas partes.

La conferencia anual de este año es también el primer foro internacional de gran envergadura que se celebra tras la puesta en marcha de las operaciones aduaneras independientes del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Sus ventajas políticas y logísticas se están traduciendo aceleradamente en resultados comerciales: desde entonces, el volumen de importaciones y exportaciones entre Hainan y América Latina ha alcanzado aproximadamente 736 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 28,9 %.

A medida que se intensifican las conexiones marítimas internacionales, se espera que en el futuro entren en el mercado chino más productos de alta calidad de Latinoamérica a través de esta ventanilla, lo que inyectará un nuevo impulso a la cooperación entre ambas partes.

Zhu Jingmeng, CGTN en Español, Hainan.

para caras&caretas

