El hombre de las amenazas: Trump dice que no tolerará la producción de drogas en Colombia

El presidente estadounidense agregó que para la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno estadounidense no pedirá al Congreso que apruebe una "declaración de guerra" contra los carteles de drogas.

Campaña contra las drogas

EEUU lleva adelante una campaña militar en el Caribe argumentando que lucha contra el tráfico de drogas hacia Norteamérica desde Venezuela, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cerca de ese país sudamericano.

El despliegue se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, después que la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización narco llamada cartel de los Soles.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13. En tanto, el cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Desde septiembre EEUU ha realizado ocho ataques contra las supuestas naves con cargamentos de drogas matando a al menos 34 personas, uno de los ataques efectuándose en el Pacífico, y el resto, en el Caribe.

(Sputnik)