Uno de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), preso por un intento de golpe de Estado, el senador Flávio Bolsonaro, sugirió este jueves al Gobierno de EEUU que lance ataques militares contra barcos que supuestamente transportan drogas en la bahía de Río de Janeiro.
un patriota
Hijo de Bolsonaro sugiere a Trump bombardear barcos en la bahía de Río de Janeiro
La sugerencia va en línea con el pedido de otro hijo de Bolsonaro sobre una intervención militar para salvar a su padre.