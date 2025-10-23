Hacete socio para acceder a este contenido

un patriota

Hijo de Bolsonaro sugiere a Trump bombardear barcos en la bahía de Río de Janeiro

La sugerencia va en línea con el pedido de otro hijo de Bolsonaro sobre una intervención militar para salvar a su padre.

Hijo de Bolsonaro pide bombardeos.

 Sputnik
Uno de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), preso por un intento de golpe de Estado, el senador Flávio Bolsonaro, sugirió este jueves al Gobierno de EEUU que lance ataques militares contra barcos que supuestamente transportan drogas en la bahía de Río de Janeiro.

En la red social X, el senador se hace eco de un post del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth y dice en inglés: "¡Qué envidia! He oído que hay barcos así en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas?".

Semanas atrás, otro de los hijos de exmandatario brasileño, el diputado Eduardo Bolsonaro, también llegó a sugerir una intervención militar de EEUU en Brasil para presionar contra el juicio al que fue sometido su padre por intento de golpe de Estado.

Encuentro con Trump

La nueva sugerencia de Flávio Bolsonaro se produce en un momento en que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva intenta acercar posturas con el Gobierno de Donald Trump, tras meses de tensiones y una barrera arancelaria del 50% a los productos brasileños.

Se espera que Trump y Lula se vean en persona por primera vez el domingo 26 de octubre, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que se celebra en Malasia.

(Sputnik)

