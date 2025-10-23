Hijo de Bolsonaro sugiere a Trump bombardear barcos en la bahía de Río de Janeiro

Encuentro con Trump

La nueva sugerencia de Flávio Bolsonaro se produce en un momento en que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva intenta acercar posturas con el Gobierno de Donald Trump, tras meses de tensiones y una barrera arancelaria del 50% a los productos brasileños.

Se espera que Trump y Lula se vean en persona por primera vez el domingo 26 de octubre, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que se celebra en Malasia.

(Sputnik)