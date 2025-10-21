Llamado laboral en Ancap con sueldo nominal de 70 mil pesos

Ancap abrió un llamado laboral para Operario de Apoyo en Refinería. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 2 de noviembre y deberán cumplir requisitos básicos de formación y libreta de conducir. El ente lanzó un llamado público para cubrir cargos de Operario de Apoyo en Refinería, bajo régimen de función pública y con una remuneración nominal de $70.100.