Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad llamado laboral |

Llamado laboral

Llamado laboral en Ancap con sueldo nominal de 70 mil pesos

Ancap ofrece trabajo estable de lunes a viernes y en caso de no quedar, los postulantes serán inscriptos en una lista de prelación que durará dos años.

Refinería de ANCAP. Llamado laboral en Ancap con sueldo nominal de 70 mil pesos

Refinería de ANCAP. Llamado laboral en Ancap con sueldo nominal de 70 mil pesos

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Ancap abrió un llamado laboral para Operario de Apoyo en Refinería. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 2 de noviembre y deberán cumplir requisitos básicos de formación y libreta de conducir. El ente lanzó un llamado público para cubrir cargos de Operario de Apoyo en Refinería, bajo régimen de función pública y con una remuneración nominal de $70.100.

El puesto implica jornadas de ocho horas, de lunes a viernes, en el departamento de Montevideo, y apunta a tareas de limpieza, orden, clasificación de residuos, apoyo al proceso productivo y respuesta ante emergencias. En otras palabras: un rol esencial dentro del corazón operativo de la empresa.

Requisitos del llamado laboral

Para postularse, los candidatos deben cumplir con las siguientes condiciones:

  1. Tener ciudadanía uruguaya, natural o legal con al menos tres años de ejercicio.
  2. Haber completado el Ciclo Básico de Secundaria o UTU (CETP).
  3. Poseer libreta de conducir de las categorías A, B, C, D o H.
  4. Contar con aptitud física para desempeñar tareas en condiciones exigentes.

Ancap aclaró que quienes superen todas las etapas del proceso pero no sean seleccionados integrarán una lista de prelación válida por dos años, lo que abre la puerta a futuras contrataciones.

El cargo no tiene distinción de género.

El llamado está abierto hasta el 2 de noviembre de 2025, y las inscripciones se realizan únicamente a través del formulario disponible en el sitio web oficial www.ancap.com.uy

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar