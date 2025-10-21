Ancap abrió un llamado laboral para Operario de Apoyo en Refinería. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 2 de noviembre y deberán cumplir requisitos básicos de formación y libreta de conducir. El ente lanzó un llamado público para cubrir cargos de Operario de Apoyo en Refinería, bajo régimen de función pública y con una remuneración nominal de $70.100.
Llamado laboral
Llamado laboral en Ancap con sueldo nominal de 70 mil pesos
Ancap ofrece trabajo estable de lunes a viernes y en caso de no quedar, los postulantes serán inscriptos en una lista de prelación que durará dos años.