El Tribunal de Gaza celebra en Estambul una sesión histórica sobre el genocidio en Palestina

El espacio también cuenta con una instalación participativa titulada “Muro de la Esperanza”, donde visitantes y delegados pueden dejar mensajes manuscritos de solidaridad y apoyo al pueblo palestino.

Richard Falk: “Una forma de resistencia frente a la propaganda”

El acto inaugural estuvo presidido por Richard Falk, jurista estadounidense y exrelator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina (2008-2014), quien definió el Tribunal como “una forma de resistencia social” frente a la propaganda estatal y el sesgo mediático.

“Se debe considerar al Tribunal de Gaza como uno de los instrumentos para ofrecer a la población un relato veraz de los horribles eventos ocurridos en Gaza durante los últimos dos años”, declaró Falk.

En su intervención, el académico denunció los dobles estándares de la comunidad internacional, señalando la atención mediática hacia los rehenes israelíes frente al silencio sobre los más de 1.900 palestinos liberados tras detenciones arbitrarias y malos tratos. También elogió el trabajo de la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, quien ha enfrentado presiones diplomáticas por sus informes sobre los crímenes de guerra israelíes. Falk aseguró que, pese al acoso político, “ha logrado llevar la verdad a un público más amplio para contrarrestar las mentiras oficiales”.

Una “guerra por la legitimidad”

Para Falk, el Tribunal no sólo busca documentar crímenes, sino también disputar el relato moral y político del conflicto. “El consenso gradual de que Israel se ha convertido en un Estado paria o deshonroso es evidencia de que los palestinos están ganando, o ya han ganado, la guerra por la legitimidad”, afirmó el jurista.

El profesor advirtió que las condiciones en Gaza y Cisjordania “requieren algo más que palabras o condenas simbólicas”: “Ha llegado el momento de exigir responsabilidad a Israel por sus crímenes.”

Paneles, jurado y próximos pasos

El jurado del Tribunal está integrado por autoridades legales y morales de prestigio internacional, entre ellas la escritora Kenizé Mourad, la académica palestina Ghada Karmi y la profesora de derecho internacional Christine Chinkin.

Durante las sesiones se escucharán los testimonios de sobrevivientes, médicos, periodistas y especialistas en derechos humanos, cuyos relatos serán incorporados al informe final. El documento, que se publicará el 26 de octubre, constituirá un registro moral e histórico del genocidio israelí en Gaza. Aunque el veredicto del Tribunal no tiene carácter vinculante, los organizadores sostienen que su objetivo es impulsar la rendición de cuentas y fortalecer el reclamo global por justicia.

Memoria, justicia y legitimidad

El Tribunal de Gaza, iniciativa ciudadana impulsada por juristas y académicos de distintos países, busca consolidar una base ética y legal para denunciar el exterminio y la ocupación en los territorios palestinos.

Más allá de su valor simbólico, el encuentro en Estambul apunta a reforzar el frente moral y jurídico internacional que exige responsabilidad ante las más de 68.000 víctimas y la destrucción masiva del enclave palestino.

En palabras de Richard Falk, “la historia demuestra que quien gana la batalla moral suele determinar el resultado político”.