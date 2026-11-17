Estados Unidos (EEUU) lanzó este 17 de noviembre un nuevo ataque contra la isla de Qeshm, la más grande de Irán en el estrecho de Ormuz, informaron varios medios locales. Horas antes, se habían reportado explosiones provenientes de buques petroleros que pasaron por una zona minada del estrecho.
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La infraestructura crítica y los servicios esenciales de la isla permanecen intactos, afirmaron las autoridades iraníes. Tampoco se registraron daños en áreas residenciales ni comerciales.
La situación en Qeshm está bajo control y todos los organismos de emergencia, servicios y entidades ejecutivas se encuentran en alerta máxima, aseguraron.
Nuevo ataque contra drones de EEUU
Esta misma jornada, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) comunicó sobre el derribo del decimoctavo dron estadounidense MQ-1 al sur de la isla.
En respuesta a la continua violación de su espacio aéreo con drones, el país persa atacó este 17 de noviembre con vehículos aéreos no tripulados un sistema de radar estadounidense en la base de Sheikh Isa, en Baréin.
La promesa de Irán a EEUU: empujar a su armada hasta el Polo Sur
Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Abdollahi, prometió este martes asestar un duro golpe militar a EEUU.
"Pudimos hacer retroceder a los estadounidenses en el espacio marítimo […] y empujaremos a los estadounidenses hasta el Polo Sur. Que los estadounidenses esperen estas acciones nuestras. Que Estados Unidos espere nuestras acciones en el mar", manifestó.