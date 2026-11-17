Nuevo ataque contra drones de EEUU

Esta misma jornada, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) comunicó sobre el derribo del decimoctavo dron estadounidense MQ-1 al sur de la isla.

En respuesta a la continua violación de su espacio aéreo con drones, el país persa atacó este 17 de noviembre con vehículos aéreos no tripulados un sistema de radar estadounidense en la base de Sheikh Isa, en Baréin.

La promesa de Irán a EEUU: empujar a su armada hasta el Polo Sur

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Abdollahi, prometió este martes asestar un duro golpe militar a EEUU.

"Pudimos hacer retroceder a los estadounidenses en el espacio marítimo […] y empujaremos a los estadounidenses hasta el Polo Sur. Que los estadounidenses esperen estas acciones nuestras. Que Estados Unidos espere nuestras acciones en el mar", manifestó.