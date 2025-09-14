España: cancelan última etapa de Vuelta Ciclista por protesta por participación de equipo israelí

Los concentrados en el lugar habían franqueado las vallas e irrumpido en la calzada, alterando el normal desarrollo de la competición ciclista.

"El Paseo del Prado y Atocha ha sido el principal punto de tensión e incidentes entre los manifestantes y la Policía ", añadió el medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el_pais/status/1967279158888972520&partner=&hide_thread=false ACTUALIZACIÓN | Vídeo de las cargas policiales en el la meta de la última etapa de La Vuelta entre los agentes antidisturbios y los manifestantes. Las protestas contra Israel y el genocidio en Gaza han obligado a suspender la carrera https://t.co/EFFOCuvSPg



@Juanjoglar pic.twitter.com/BiJP9IYoiq — EL PAÍS (@el_pais) September 14, 2025

Vuelta Ciclista

Por su parte, los organizadores de La Vuelta publicaron un comunicado oficial confirmando la suspensión.

"La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", escribieron los organizadores en la red social X.

El 9 de septiembre, el recorrido de la 16 etapa de La Vuelta a España fue acortado en ocho kilómetros ya que manifestantes que protestaban contra la participación del equipo israelí se congregaron con banderas palestinas a tres kilómetros de la línea de meta y bloquearon la carretera.

El 3 de septiembre, la 11 etapa de La Vuelta a España fue interrumpida a tres kilómetros de la meta por el mismo motivo, lo que llevó a que no se proclamara ningún ganador de etapa. El director técnico de La Vuelta, Kiko García, consideró la posibilidad de excluir al equipo israelí para garantizar la seguridad de la competición, pero Israel-Premier Tech se negó a abandonar la carrera.

La Vuelta a España debía finalizar este domingo 14 de setiembre.

(Sputnik)