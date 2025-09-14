Oddone recargado "¿Qué hubiera hecho Álvaro Delgado con un déficit fiscal de 4,1%?"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, concedió una larga entrevista al diario El País y cuestionó las críticas que se le hacen al gobierno acusándolo de incumplir las promesas electorales al aumentar impuestos y consideró que la oposición debería “mejorar” y “sofisticar” más sus argumentos.
Remarcó que la frase “no voy a subir impuestos” que lanzó Yamandú Orsi durante el debate presidencial estaba planteada desde un contexto diferente al actual porque el año pasado se vivía “en un espejismo fiscal”.
“Creo que esta discusión planteada así, le hace mal al sistema político”, señaló el ministro y explicó que es mejor plantear el debate hacia el futuro porque recordar las promesas del gobierno anterior no los dejaría bien parados.
“En 2019, el gobierno fue electo para hacer un ajuste fiscal de un punto del PIB, un punto y medio del PIB. ¿Se acuerdan de los US$ 900 millones? ¿Qué pasó con eso? No pasó nada con eso. En el 2019, se plantean un conjunto de reformas que involucraban al sector energético, al sector transporte. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. Entonces, me parece que no es buena cosa que entremos en: “vos prometiste, o yo dije”, planteó.
¿Qué hubiera hecho usted, Álvaro Delgado?
Y fue por más. “Dejáme ser provocador, porque ya que estamos, ¿por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones: “dígame señor (Álvaro) Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1%? ¿Cuál hubiera sido su estrategia?” Es una buena pregunta, si piensan volver a ser gobierno. Creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos”, agregó.
“Hablemos del futuro, porque si hablamos del pasado, la gente no lo quiere escuchar, me parece que nos enreda en una discusión de menor calidad técnica. Miremos para adelante. Nosotros tenemos que hacer una corrección fiscal porque la situación fiscal del país lo requiere y por lo tanto es lo que estamos haciendo”, recalcó Oddone.