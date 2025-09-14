Oddone recargado "¿Qué hubiera hecho Álvaro Delgado con un déficit fiscal de 4,1%?"

“En 2019, el gobierno fue electo para hacer un ajuste fiscal de un punto del PIB, un punto y medio del PIB. ¿Se acuerdan de los US$ 900 millones? ¿Qué pasó con eso? No pasó nada con eso. En el 2019, se plantean un conjunto de reformas que involucraban al sector energético, al sector transporte. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. Entonces, me parece que no es buena cosa que entremos en: “vos prometiste, o yo dije”, planteó.

¿Qué hubiera hecho usted, Álvaro Delgado?

Y fue por más. “Dejáme ser provocador, porque ya que estamos, ¿por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones: “dígame señor (Álvaro) Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1%? ¿Cuál hubiera sido su estrategia?” Es una buena pregunta, si piensan volver a ser gobierno. Creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos”, agregó.

“Hablemos del futuro, porque si hablamos del pasado, la gente no lo quiere escuchar, me parece que nos enreda en una discusión de menor calidad técnica. Miremos para adelante. Nosotros tenemos que hacer una corrección fiscal porque la situación fiscal del país lo requiere y por lo tanto es lo que estamos haciendo”, recalcó Oddone.