Política Andrés Ojeda | Mujica |

Como te digo una cosa...

Ojeda se despachó contra Fratti: "Mujica hay uno solo, no hay imitadores"

Ojeda criticó el discurso "chabacano" de Fratti en la Rural del Prado y aseguró que sus palabras "no fueron respetuosas ni con el evento ni con la ARU".

Ojeda se despachó contra Fratti.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda,salió al cruce del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por su discurso en la Rural del Prado y veladamente lo acusó de pretender imitar el estilo del expresidente José Mujica: "Mujica hay uno solo, no hay imitadores", señaló con ironía.

Ojeda habló en rueda de prensa sobre los reclamos planteados por el presidente de la ARU, Rafael Ferber, y dijo que "son firmes, claros y razonables".

Contra Fratti

El excandidato presidencial colorado rechazó las palabras de Fratti por considerar que "no fueron respetuosas ni con el evento ni con la ARU".

"Acá es importante que mantengamos un clima de respeto y que el ministro Fratti no venga a debatir, a retrucar, en términos cuasi chabacanos a la ARU", señaló.

"Fratti debería empezar a entender que es ministro de Estado, ya no es más diputado, que tiene otros márgenes. Ahora, es ministro de Estado, representa a un país y al gobierno en un evento clave como es el Prado para el futuro de la producción nacional. Hay que tomar la investidura con seriedad", agregó.

