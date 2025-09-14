Ojeda se despachó contra Fratti: "Mujica hay uno solo, no hay imitadores"

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda,salió al cruce del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por su discurso en la Rural del Prado y veladamente lo acusó de pretender imitar el estilo del expresidente José Mujica: "Mujica hay uno solo, no hay imitadores", señaló con ironía.
Como te digo una cosa...
Ojeda criticó el discurso "chabacano" de Fratti en la Rural del Prado y aseguró que sus palabras "no fueron respetuosas ni con el evento ni con la ARU".