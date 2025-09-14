Ojeda se despachó contra Fratti: "Mujica hay uno solo, no hay imitadores"

"Acá es importante que mantengamos un clima de respeto y que el ministro Fratti no venga a debatir, a retrucar, en términos cuasi chabacanos a la ARU", señaló.

"Fratti debería empezar a entender que es ministro de Estado, ya no es más diputado, que tiene otros márgenes. Ahora, es ministro de Estado, representa a un país y al gobierno en un evento clave como es el Prado para el futuro de la producción nacional. Hay que tomar la investidura con seriedad", agregó.