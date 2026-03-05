Presidente del Líbano pide Francia que intervenga para frenar los ataques de Israel en el sur del país

El planteo fue transmitido durante contactos recientes entre ambos líderes, en un contexto marcado por bombardeos israelíes en territorio libanés y el despliegue de tropas en áreas fronterizas. Beirut busca que París utilice su peso diplomático en Europa y en el ámbito internacional para presionar por un freno a las operaciones militares y evitar una ofensiva terrestre a gran escala.

Según las autoridades libanesas, la situación en el sur del país se ha deteriorado en las últimas semanas como consecuencia de ataques y contraataques vinculados al conflicto entre Israel y el movimiento chií Hezbollah. Las autoridades de Beirut sostienen que la continuidad de los bombardeos pone en riesgo la estabilidad interna y podría arrastrar al país a una guerra abierta.

En ese contexto, Aoun solicitó a Francia que impulse una mediación internacional y que presione para que Israel respete la integridad territorial libanesa. El mandatario también reiteró la disposición de su gobierno a negociar mecanismos que permitan detener definitivamente los ataques transfronterizos, incluso bajo la supervisión de organismos internacionales.

Francia y Libia

Francia mantiene una histórica relación política y cultural con Líbano y ha intentado posicionarse como uno de los principales mediadores en la región. En las últimas horas, Macron mantuvo conversaciones con autoridades libanesas e israelíes y llamó públicamente a evitar una escalada militar que podría desestabilizar aún más Asia Occidental.

El presidente francés advirtió además que una eventual ofensiva terrestre israelí en territorio libanés sería un “error estratégico” que agravaría el conflicto. Al mismo tiempo, pidió a Hezbollah que detenga los ataques contra Israel, insistiendo en que todas las partes deben volver al marco del alto el fuego vigente en la frontera.

Macron también reiteró el compromiso de Francia de apoyar al Estado libanés y a sus Fuerzas Armadas para preservar la soberanía del país y contener el avance de la crisis. En paralelo, París anunció iniciativas de ayuda para asistir a la población civil desplazada por los combates en el sur de Líbano.

Convertirlo en un nuevo Khan Younis

La tensión en la frontera israelo-libanesa se ha intensificado en medio de la ampliación del conflicto regional que involucra a Israel, Irán y sus aliados. Los temores de la comunidad internacional apuntan a que una escalada mayor podría arrastrar a otros actores regionales y convertir el sur del Líbano en uno de los principales escenarios de la guerra.

Frente a ese panorama, el gobierno libanés insiste en que la vía diplomática es la única salida posible. “Cuando la guerra no conduce a ninguna parte, la negociación es la única herramienta”, señaló Aoun en declaraciones recientes, subrayando que su país está dispuesto a explorar cualquier acuerdo que permita restablecer la estabilidad en la frontera.