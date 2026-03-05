Políticas de China para el XV Plan Quinquenal buscan un desarrollo de alta calidad

A lo largo del proceso de desarrollo de China, el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo se han reforzado mutuamente. “Garantizar que la población disfrute de una vida feliz es la máxima prioridad”, y las cuestiones relacionadas con el bienestar de la población, como la igualdad de los servicios públicos, la protección de las personas mayores y los niños, y la mejora de las condiciones de vivienda, entre otros, siguen siendo un tema central.

Las políticas mostrarán la trayectoria de desarrollo de China, y también esbozarán la postura del país como gran potencia comprometida con el mundo a través de la búsqueda del beneficio mutuo.

Desde el Gran Palacio del Pueblo, Beijing, Zhou Xin, CGTN en español, para Caras&Caretas.