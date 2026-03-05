Políticas de China para el XV Plan Quinquenal buscan un desarrollo de alta calidad

Esta mañana se ha inaugurado la cuarta sesión anual de la Decimocuarta Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país. La agenda de esta sesión incluye revisar el borrador del XV Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social nacional, deliberar el Informe sobre la Labor del Gobierno, así como los presupuestos central y locales.
En un contexto de lento crecimiento económico mundial y acelerados avances en la nueva revolución tecnológica, ¿cómo fijará China sus metas para la próxima etapa? En el Informe sobre la Labor del Gobierno publicado hoy, se han presentado brevemente los objetivos y tareas para promover un desarrollo de alta calidad.
Crecimiento y mejora en las condiciones de vida
La agenda legislativa ocupa el eje central de la Asamblea Popular Nacional. Cabe destacar que este año el Borrador del Código de Medio Ambiente Ecológico entra en etapa de deliberación. Este avance perfeccionará aún más el marco institucional de la civilización ecológica.
A lo largo del proceso de desarrollo de China, el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo se han reforzado mutuamente. “Garantizar que la población disfrute de una vida feliz es la máxima prioridad”, y las cuestiones relacionadas con el bienestar de la población, como la igualdad de los servicios públicos, la protección de las personas mayores y los niños, y la mejora de las condiciones de vivienda, entre otros, siguen siendo un tema central.
Las políticas mostrarán la trayectoria de desarrollo de China, y también esbozarán la postura del país como gran potencia comprometida con el mundo a través de la búsqueda del beneficio mutuo.
Desde el Gran Palacio del Pueblo, Beijing, Zhou Xin, CGTN en español, para Caras&Caretas.