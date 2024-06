Están en la de ellos: Milei y Musk festejaron el triunfo de las derechas en Europa

Así, Musk se mostró de acuerdo con la publicación de un usuario de redes en la que se leía: "Las noticias dicen que 'la extrema derecha' ganó las elecciones europeas. Si esto es extrema derecha, entonces sí, pueden llamarme de extrema derecha".

El internauta explicó que los partidos con esa ideología trabajan para acabar con la inmigración ilegal, meter a los delincuentes en la cárcel, apoyar la libertad de expresión y priorizar la seguridad, entre otras cosas. "Sí", dice el breve comentario de Musk bajo sus declaraciones.

¿”Guerra psicológica inventada”?

"¡Exactamente!", escribió también en respuesta a una publicación que afirma que el término 'extrema derecha' es una "guerra psicológica inventada".

Además, el magnate comentó las políticas de Alternativa para Alemania (AfD), que, según resultados provisionales, se coloca actualmente en el tercer puesto en las elecciones al Parlamento Europeo.

"¿Por qué algunos reaccionan tan negativamente ante la AfD? No paran de decir 'extrema derecha', pero las políticas de AfD sobre las que he leído no suenan extremistas. Quizá me estoy perdiendo algo", escribió Musk.

“Le han puesto un freno (…) a la Agenda 2030”?

Como era de esperarse, Javier Milei no podía ser menos que su “amigo” multimillonario y celebró el triunfo de los representantes de ultraderecha en las elecciones europeas en el medio en el que gasta sus mejores (y peores) horas.

"Las nuevas derechas han arrasado en las elecciones europeas y le han puesto un freno a todos aquellos que empujan la Agenda 2030, una agenda inhumana diseñada por burócratas, para beneficio de burócratas", arremetió el Presidente por X.