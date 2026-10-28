"Es vergonzoso": Lula arremete contra Flávio Bolsonaro tras fuga a EE.UU.

En paralelo, una fuente diplomática citada por medios estadounidenses señaló que la administración de Donald Trump concedería visas al senador y a su familia para permitirles ingresar a Estados Unidos. Washington no había confirmado oficialmente el viaje.

Flávio Bolsonaro había negado este lunes que tuviera intención de abandonar Brasil. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", afirmó en un video, en el que también sostuvo que pretendía encabezar la oposición al gobierno de Lula.

El senador es investigado por presunta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, entre otras pesquisas. Una fuente policial indicó que sus pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados. Sin embargo, el legislador cuenta con ciudadanía italiana desde 2023.

La noticia también generó incertidumbre entre sus colaboradores. Rogério Marinho, jefe de campaña de Flávio Bolsonaro, afirmó que no tenía información sobre su paradero y que la última comunicación había sido un mensaje en el que el senador le decía que dejaría pasar un tiempo antes de volver a conversar.

El vínculo de la familia Bolsonaro con Estados Unidos

El vínculo de la familia Bolsonaro con Estados Unidos ya había sido motivo de controversia. Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, reside en ese país y actúa como enlace con la administración Trump.

Por su parte, Jair Bolsonaro viajó a Estados Unidos antes de la asunción de Lula en 2023 y regresó a Brasil tres meses después. El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.