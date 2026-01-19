El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, manifestó este lunes 19 de enero que mantendrá su promesa de imponer aranceles a los países europeos si no consigue cerrar el acuerdo sobre Groenlandia. "Lo haré, al 100%", afirmó Trump en una entrevista con NBC News.
Trump amenazó con imponer mayores aranceles a países de Europa si no le dan Groenlandia
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que los países europeos deben preocuparse por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y no por la isla ártica danesa.