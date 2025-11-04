Evo Morales denuncia un nuevo "Plan Cóndor" impulsado por Trump en Latinoamérica

Morales también cuestionó el asedio militar contra Venezuela, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

"Con el falso pretexto de lucha antidroga, busca invadir países, sembrando sangre y bombardeando, para apropiarse de recursos naturales y poner de presidentes a políticos locales que no defienden la soberanía y dignidad nacional", dijo.

Nuevo presidente de Bolivia inicia acercamiento a EEUU

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, logró el acuerdo de un crédito externo por un monto de 3.100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para financiar el programa de recuperación económica para el país sudamericano.

"Después de años encerrados en una burbuja ideológica que nos aisló del mundo, Bolivia vuelve a abrir sus puertas al futuro. Bajo el liderazgo del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, logramos un acuerdo con la CAF por 3.100 millones de dólares, que marca el inicio del Programa de Recuperación Económica 2025–2030", informó este martes el jefe del equipo económico del nuevo gobierno, Gabriel Espinoza, en la red social X.

Después de años encerrados en una burbuja ideológica que nos aisló del mundo, Bolivia vuelve a abrir sus puertas al futuro.

Bajo el liderazgo del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, logramos un acuerdo con la CAF por 3.100 millones de dólares, que marca el inicio del Programa… pic.twitter.com/uiVYaZ0LyQ — Gabriel Espinoza Y. (@g_espinoza) November 4, 2025

Paz concluyó el 3 de noviembre su viaje a EEUU y Panamá, países donde se reunión con autoridades de gobierno y directivos de organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Este es un paso firme hacia la estabilidad, la generación de empleo y la reconstrucción de la confianza internacional. Recuperamos la fe en nuestro país, en nuestra gente y en nuestra capacidad de crecer con dignidad", dijo el economista que también fue parte de la delegación boliviana.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro derecha), ganó el balotaje del 19 de octubre en Bolivia con el 54,96 por ciento, frente al su oponente el expresidente

Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), que obtuvo el 45,04 por ciento.

El exsenador gobernará el país andino, sumido actualmente en una escasez de diésel y falta de divisas, tras 20 años de gobierno del partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS), primero, con el expresidente Evo Morales (2006-2019) y, luego, con Luis Arce (2020-2025).