Rusia lanza al espacio cohete con 52 satélites a bordo

El cohete Soyuz-2.1b con dos satélites Aist-2T y otros 50 aparatos espaciales despegó desde el cosmódromo Vostochni, según la transmisión de la corporación espacial rusa Roscosmos. El lanzamiento tuvo lugar a las 16:18.
El acelerador Fregat encenderá su sistema de propulsión casi inmediatamente después de la separación. Se espera que lo haga por segunda vez 50 minutos después, y los satélites Aist-2T se pondrán en órbita una hora, 4 minutos y 18 segundos después del despegue del cohete.
Antes se comunicó que éste es el último lanzamiento espacial de 2025 en Rusia.
El cosmódromo Vostochni se encuentra en la provincia de Amur, en el este de Rusia.
Los satélites Aist-2T se basan en el modelo Aist-2D pero a diferencia de este último están dotados de un sistema de propulsión para corrección orbital y de un equipo de imágenes estereoscópicas, tienen una vida operativa más larga y transmiten información más rápido.
(Sputnik)