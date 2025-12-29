Visión 2025: ¿Qué harías con un robot ágil y perceptivo?

¿Qué harías con un robot ágil y perceptivo? ¡Mira a este "perro acero"! No solo es un "atleta" con extremidades flexibles, sino que también viene equipado con un "ojo panorámico": un lidar 4D que percibe el mundo sin puntos ciegos en 360°. Y lo más impresionante es que China está compartiendo esta tecnología avanzada con otros países a través del Taller Luban.
Taller Luban
El Taller Luban ha integrado a fondo las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en su sistema curricular y ha transformado escenarios de ingeniería complejos, como la adaptación al terreno y el control dinámico, en proyectos de formación modular, mejorando efectivamente la capacidad del personal técnico para enfrentar desafíos de ingeniería reales. Hasta ahora, se ha llevado a cabo la formación más de 1.000 profesores y estudiantes en el taller Luban de Egipto.