Visión 2025: ¿Qué harías con un robot ágil y perceptivo?

Taller Luban

El Taller Luban ha integrado a fondo las tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en su sistema curricular y ha transformado escenarios de ingeniería complejos, como la adaptación al terreno y el control dinámico, en proyectos de formación modular, mejorando efectivamente la capacidad del personal técnico para enfrentar desafíos de ingeniería reales. Hasta ahora, se ha llevado a cabo la formación más de 1.000 profesores y estudiantes en el taller Luban de Egipto.