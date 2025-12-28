Trump recibió en su residencia a Zelenski para seguir dialogando sobre la paz en Ucrania

Este domingo, Trump se reunió con Zelenski en Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, en el estado de Florida.

Antes de la reunión, Trump mantuvo una conversación telefónica "muy productiva" con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El presidente estadounidense impulsa las negociaciones para solucionar la crisis ucraniana y propuso un plan de paz que actualmente debate con Moscú y Kiev.

Zelenski optimista

Vladímir Zelenski afirmó que en las próximas semanas se celebrarán nuevas reuniones entre los negociadores para ultimar los detalles del acuerdo de paz.

"Acordamos que en las próximas semanas nuestros equipos se reunirán para ultimar todos los temas discutidos", declaró Zelenski en una rueda de prensa con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum "sobre determinados puntos" del acuerdo de paz.

En cuanto a las garantías de seguridad, aseguró que las garantías entre EEUU y Ucrania "están acordadas al 100%"

"Las garantías de seguridad entre EEUU, Ucrania y Europa están casi acordadas, y en el contexto militar, acordadas al 100%", agregó.

(Sputnik)