Trump recibió en su residencia a Zelenski para seguir dialogando sobre la paz en Ucrania

Zelenski dijo que las reuniones continuarán pero que se ha avanzado en la dirección de la paz en el conflicto en el Donbás.

Trump y su equipo frente a Zelenski y el suyo.

 Imagen tomada de X
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su reunión con el mandatario de Ucrania, Vladímir Zelenski fue maravillosa. "Tuvimos una reunión excelente; abordamos muchos temas", declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con Zelenski. El mandatario estadounidense anunció que también hablará con Zelenski el lunes.

"Probablemente hablaremos bastante en las próximas semanas, pero hablaremos mañana también", señaló.

Asimismo, Trump declaró que visitaría Ucrania si fuera necesario para el acuerdo, aunque no considera que dicho viaje sea esencial para el acuerdo.

Este domingo, Trump se reunió con Zelenski en Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, en el estado de Florida.

Antes de la reunión, Trump mantuvo una conversación telefónica "muy productiva" con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El presidente estadounidense impulsa las negociaciones para solucionar la crisis ucraniana y propuso un plan de paz que actualmente debate con Moscú y Kiev.

Zelenski optimista

Vladímir Zelenski afirmó que en las próximas semanas se celebrarán nuevas reuniones entre los negociadores para ultimar los detalles del acuerdo de paz.

"Acordamos que en las próximas semanas nuestros equipos se reunirán para ultimar todos los temas discutidos", declaró Zelenski en una rueda de prensa con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, Zelenski admitió la posibilidad de celebrar un referéndum "sobre determinados puntos" del acuerdo de paz.

En cuanto a las garantías de seguridad, aseguró que las garantías entre EEUU y Ucrania "están acordadas al 100%"

"Las garantías de seguridad entre EEUU, Ucrania y Europa están casi acordadas, y en el contexto militar, acordadas al 100%", agregó.

(Sputnik)

