Experto en Medio Oriente alertó sobre una inminente masacre

¿Qué es el sionismo?

para entender todo el contexto Víctor de Currea Lugo, explicó que: "El sionismo plantea un país en un territorio solo para judíos. Eso implica dos cosas uno, que se necesita tener un territorio vacío o vaciarlo; dos que hay que vaciarlo de los no judíos. Por tanto, el sionismo necesariamente lleva una limpieza étnica. Y todas las limpiezas étnicas que hemos estudiado llevan a un genocidio. Segundo elemento, todos los crímenes que ha cometido Israel desde el año pasado, desde octubre hasta nuestros días, todos ya los conocíamos, demoler casas, atacar ambulancias, bombardear hospitales. No hay ninguna novedad. Y ahora lo que nos encontramos es que nada de lo que va a suceder nos puede sorprender de que no lo sepamos", expresó el entrevistado.

La resistencia en zonas de Palestina

Para de Currea si bien es cierto que el ejército de Israel ha actuado como una aplanadora, "hay sitios como Jan Yunis, donde el ejército de Israel se ha tenido que retirar. Hay zonas como el barrio al Zeitun, que queda en las afueras de Gaza City, donde el ejército ha tenido que enfrentarse a la resistencia. No es cierto que haya tenido la capacidad militar de copar un cien por ciento el territorio de Gaza. Y eso es muy indicativo en el sentido de que nos vendieron que Israel era el ejército de los más poderosos del mundo, el quinto más poderoso del mundo, enfrentado a una resistencia que siempre nos dijeron que eran cuatro gatos con fusiles, y resulta que siete meses después no han podido controlar ni siquiera la ciudad de Gaza", manifestó.

Últimas noticias: inminente masacre

"Los últimos informes muestran que la resistencia está combatiendo. Algunos tanques han sido atacados, la entrada a un túnel era un falso túnel y fue activado militarmente por parte de Hamas. Ahora, el problema es que la concentración por kilómetro cuadrado, es de 21.000 personas. Es decir, cualquier explosivo que caiga sobre Rafah va a producir una mortandad. Lo que sí es cierto es que la comunidad internacional ha generado, junto con los medios de comunicación, un tipo de la teoría del sapo en agua fría que se va calentando. Bueno, eso es lo que está sucediendo, bombardear, matar, asesinar, y han generado un sentimiento de normalidad frente a eso. Entonces va a haber una masacre en las próximas horas, en los próximos días, pero ya la media ha hecho la tarea, y la tarea es convencernos de que eso es normal, de que eso es natural", denunció el experto.

El papel de Estados Unidos (EEUU)

Según consideró el analista, "las tensiones dentro de EEUU no son entre sionistas y antisionistas a nivel de las élites, porque sabemos que todos son sionistas, desde Obama y devolvámonos a Ronald Reagan hasta acá, todos son sionistas y de la misma talla. Es decir, las próximas elecciones, gane Trump o gane Biden, su política exterior frente a Israel va a ser siguiendo exactamente la misma. ¿Cuál es el problema? Que yo veo que hay una coyuntura electoral y la coyuntura electoral obliga a que ciertos sectores de EEUU manden mensajes de aparente paz y de aparente credibilidad", dijo.